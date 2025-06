El ioga, un espai per tornar a tu

Cada 21 de juny celebrem el Dia Internacional del Ioga, una data proclamada per les Nacions Unides per reconèixer els múltiples beneficis d’aquesta pràctica mil·lenària. Els seus orígens es remunten a fa més de 6.000 anys a l’Índia, i encara avui ens continua connectant. La paraula ioga vol dir “unió”: unió entre cos, ment, respiració i ànima.

El ioga ha travessat cultures i fronteres, i el seu coneixement ancestral continua viu. Es practica arreu del món per persones que busquen millorar la seva salut, reduir l’estrès i reconnectar amb elles mateixes. També és una via d’autoconeixement profund que ens convida a fer-nos preguntes essencials com:

Qui som realment?

Quina és la nostra veritable identitat?

Què ens mou a caminar cada dia?

Més enllà de les postures físiques (āsana), el ioga proposa una actitud d’escolta i presència. Cada moviment s’acompanya de la respiració (prāṇa) i de l’atenció plena (dhāraṇā), creant un espai intern de calma i equilibri.

En un món cada vegada més accelerat, el ioga ens ofereix una pausa:

un moment per aturar-nos, habitar el cos i calmar la ment.

Els seus beneficis són nombrosos: millora la mobilitat, enforteix la musculatura profunda, regula el sistema nerviós, aporta claredat mental i emocional, ens ajuda a transitar processos personals, millora l’autoestima… ens dona pau.

A la nostra ciutat hi ha espais on aquesta pràctica es viu amb profunditat, cura i compromís. , situat a l’Avinguda Balmes, 27, n’és un exemple. Un lloc on el ioga es transmet amb respecte i proximitat, acompanyant el procés de cada persona amb amor i presència.

Amb motiu del Dia Internacional del Ioga, pot ser un bon moment per fer el primer pas:

descobrir-te a tu mateix/a en una classe, en un espai on sentir-te segur/a i en harmonia.

Qui sap… potser començaràs un camí de transformació des de dins.

Respira. Observa. Connecta.

A Atma Studio hi trobaràs diferents tipus de pràctiques adaptades a cada moment vital:

Hatha Yoga , ideal per començar i trobar silenci.

, ideal per començar i trobar silenci. Ioga Restauratiu , perfecte al migdia per “resetar-te” i alliberar l’estrès més profund.

, perfecte al migdia per “resetar-te” i alliberar l’estrès més profund. Vinyasa Yoga , per connectar amb el moviment fluid i purificar el cos.

, per connectar amb el moviment fluid i purificar el cos. Yoga Nidra , una meditació profunda per explorar el subconscient i reprogramar pensaments i hàbits.

, una meditació profunda per explorar el subconscient i reprogramar pensaments i hàbits. Yoga Kids , perquè els infants aprenguin a conèixer-se i a contribuir a un món millor.

, perquè els infants aprenguin a conèixer-se i a contribuir a un món millor. Ioga en Família, per compartir moments plens de significat.

Tot això de la mà de professionals que estimen les persones i t’acompanyen en aquest camí cap al moviment conscient.

Un moviment que comença en l’estora, però continua dins teu molt després de sortir de classe.

El ioga és un regal de l’Índia al planeta sencer; celebrem avui aquest regal. ॐ लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु

“Om, que tots els éssers de tots els mons siguin feliços i visquin en pau.”