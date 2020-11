El Gran Recapte d’Aliments supera els 3 milions d’euros en donacions

El Gran Recapte d’Aliments 2020 ha superat els 3 milions d’euros en donacions per comprar productes alimentaris per a la gent més necessitada. “El primer balanç estimat indica que la recaptació del Gran Recapte estaria per sobre dels 3 MEUR, cosa que representaria un 45% del que es va aconseguir l’any 2019. Ja s’han iniciat les compres d’aliments. Mil gràcies a voluntaris i donants!!”, ha confirmat el Banc dels Aliments. Els donatius econòmics es poden continuar fent en línia fins al 16 de desembre. El Gran Recapte d’enguany s’ha hagut d’adaptar a les normes anticovid-19 i no s’han pogut recollir físicament els queviures als mercats, supermercats i botigues, sinó que els donatius solidaris s’han hagut de fer en forma econòmica.

S’ha pogut col·laborar a les caixes dels supermercats, a través de la pàgina web del Banc dels Aliments, fent un Bizum amb el codi 33596 o comprant tiquets de tres euros als mercats municipals i a les botigues de proximitat d’arreu del territori. Aquests vals es donaran a les entitats socials locals que els repartiran entre els seus usuaris perquè puguin adquirir productes frescos com carn, peix o ous. El Gran Recapte 2020 ha comptat amb prop de 3.500 establiments adherits –un terç comerç local- i més de 6.800 voluntaris, centrats sobretot a informar sobre el nou format de les donacions. El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, va reconèixer que la pandèmia de covid-19 havia fet augmentar un 40% la demanda d’aliments respecte al 2019.