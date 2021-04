El Govern preveu que hi hagi mobilitat lliure per Catalunya a partir de dilluns, segons han confirmat a l’ACN diverses fonts de l’executiu. Les reunions del Procicat continuen aquest dimecres i la decisió no es donarà per tancada al 100%, però, fins que acabin les trobades. Diferents veus del Govern ja han apuntat en les últimes hores que s’aixecaria el confinament comarcal si les dades acompanyaven, com ara la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. S’havia parlat de vegueries o regions sanitàries, però el Govern opta de moment per un confinament perimetral de Catalunya. A més, també reobrirà la restauració dels centres comercials en el mateix horari que la resta, fins a les 17 hores.

