El Govern ha destinat 560 M€ en dos anys en ajuts al món local per la sequera

La sequera no dona treva al nostre país amb l’entrada en fase d’emergència el passat 2 de febrer de 202 municipis del sistema Ter-Llobregat. Aquesta situació obliga al Govern de la Generalitat a redoblar esforços a l’hora d’ajudar els municipis catalans a prevenir, combatre i pal·liar els efectes de l’escassetat d’aigua. L’executiu català ha aprovat augmentar de 90 a 200 milions els ajuts perquè els ens locals puguin realitzar inversions per fer front a la sequera.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va convocar el passat mes de juliol, i per primer cop en la seva història, una línia d’ajuts dotada amb 50 milions d’euros per ajudar els ens locals a

reparar les fuites de les xarxes municipals i millorar l’eficiència de les seves xarxes.

L’ACA ha rebut una allau de sol·licituds, més de 880, provinents de més de 700 ajuntaments i ens locals. Una xifra que supera de llarg el pressupost inicialment destinat a la convocatòria. Per atendre totes les sol·licituds, i d’acord amb el compromís del Govern amb el món local, el Departament d’Acció Climàtica ha decidit aportar 70 milions addicionals. Així, l’assignació definitiva de la convocatòria serà de 120 milions d’euros.

Uns altres ajuts que dupliquen la dotació són els destinats a actuacions d’ens locals per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Aquestes subvencions, convocades els passats mesos de març, per a la redacció de plans municipals i projectes, i agost, per a l’execució de projectes, per un import total de 40 milions provinents del Fons Climàtic, passaran a tenir finalment una dotació de 80 milions d’euros.

Gestió més eficient de l’aigua

Aquests ajuts es destinaran de manera prioritària a projectes per a una gestió més eficient de l’aigua, com la redacció de plans d’emergència o la millora de la gestió de l’aigua. Segons la tipologia de projectes presentats, aproximadament un 50% de la dotació total, uns 40 milions, es destinaran a accions relacionades amb la sequera.

Amb aquestes dues ampliacions pressupostàries anunciades, el Govern ja haurà destinat

gairebé 560 milions d’euros a fer front a la situació de sequera des que es va activar el Pla

Especial de Sequera (PES) el mes de setembre de 2021.

D’una banda, l’ACA ha posat a disposició d’ajuntaments i empreses subministradores uns ajuts de gairebé 190 M€ perquè puguin millorar l’abastament i assegurar que tothom tingui accés a l’aigua. Han estat 13 milions per a la millora i reforç de les xarxes d’abastament

supramunicipals; 1 milió per a la millora dels controls dels cabals en alta; 40 milions per millorar l’abastament en alta; 5 milions per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i obres d’emergència; 10 milions per a la recuperació i construcció de pous; i fins a 120 milions per millorar l’eficiència de les xarxes de subministrament municipals en baixa.

A més, s’han destinat 40 milions en ajuts als ens locals per a l’adaptació al canvi climàtic, amb el focus posat en la sequera.

Ajuts al sector primari

Un dels sectors que més ha sofert els estralls de la sequera ha estat el de la pagesia. Per això, des del Govern s’han destinat un total de 160 milions en ajuts a aquest col·lectiu.

S’han posat a disposició del sector primari fins a 145 milions en ajuts directes, a través de quatre taules agràries, als quals se sumarà un cinquè paquet, previst per a la propera taula, per arribar als 160 milions en ajuts. El Govern assegura que tothom al camp pugui continuar amb la seva activitat tot i ser una pèssima campanya per culpa de la manca d’aigua.

Finalment, s’han destinat 168 milions d’euros per a la modernització de regadius. En aquest paquet, s’hi inclouen actuacions llargament reivindicades com són la modernització del reg de Valls, actuacions al canal Segarra-Garrigues i l’inici de les obres del reg Xerta-Sénia.

