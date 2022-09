El govern espanyol anuncia una rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes

El govern espanyol anuncia un pla per rebaixar impostos i alhora, incrementar la pressió fiscal als grans patrimonis que recaptarà potencialment 3.144 milions d’euros el 2023 i el 2024, segons la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. El paquet inclou la creació d’un “impost de solidaritat” que pagaran les fortunes de més 3 milions d’euros, que espera recaptar 1.500 milions. També s’opta per rebaixar el mínim de tributació d’IRPF de 14.000 a 15.000 euros i ampliar els beneficis fiscals per les rendes de fins a 21.000 euros. Pel que fa a les empreses, es redueix del 25% al 23% l’impost de societats per les pimes i, en canvi, es limita en un 50% la possibilitat de compensar les pèrdues fiscals dels grups consolidats fins al 2024.

El pla, que ha estat pactat entre PSOE i Unides Podem, també inclou augmentar del 26% fins al 27%, l’IRPF que paguen les rendes entre 200.000 i 300.000 euros. El tipus pujarà dos punts en el cas dels patrimonis de més de 300.000 euros, fins al 28%. Aquesta mesura afecta 17.814 contribuents i s’espera incrementar en 204 milions la recaptació del 2024. Pel que fa a les empreses, es redueix del 25% al 23% l’impost de societats per les 400.000 pimes que facturin menys d’un milió d’euros, cosa que reduirà els ingressos fiscals en 292 milions i, en canvi, es limita en un 50% la possibilitat de compensar les pèrdues fiscals dels grups consolidats fins al 2024, mesura que incrementarà la recaptació en 2.439 milions. El nou impost de solidaritat a les grans fortunes és temporal i afectarà un 0,2% dels contribuents. Segons Montero, “evitarà la doble imposició”, ja que la quota abonada per l’impost de patrimoni a les comunitats que l’apliquen –com és el cas de Catalunya– serà deduïble del nou gravamen que serà de l’1,7% pels patrimonis entre 3 i 5 milions d’euros; del 2,1% pels que tenen entre 5 i 10 milions i del 3,5% pels que superen els 10 milions. La ministra ha defensat les mesures “quirúrgiques” que proposta l’executiu espanyol enfront de les “generalitzades” que promouen “xamans fiscals” . En relació a la polèmica al voltant de l’impost de patrimoni que s’ha generat després que el govern andalús l’eliminés, Montero ha assegurat que en el futur l’executiu espanyol i les comunitats autònomes “s’hauran de posar d’acord sobre com funciona la figura fiscal”. En aquest sentit, ha remarcat que els beneficis, per exemple, en IRPF estan destinats “als més vulnerables” i per això s’ha optat per augmentar la reducció de rendiments del treball de 18.000 a 21.000 euros, que és el salari medià a Espanya. De la mateixa manera, no hauran de presentar la declaració de la renda les persones que cobrin menys de 15.000. Aquestes dues mesures impliquen un estalvi de 1.881 milions d’euros. Pel que fa als autònoms, el pla inclou una reducció addicional del 5% en el rendiment net dels mòduls i també eleva del 5% al 7% les despeses deduïbles de difícil justificació, cosa que suposarà un estalvi de 184 milions d’euros. Després de dies de negociacions amb els socis, els dirigents d’Unides Podem s’han mostrat satisfets pel pla que recull part del seu programa electoral en fiscalitat, segons ha celebrat el portaveu del grup parlamentari al Congrés, Pablo Echenique.