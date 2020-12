El govern d’Igualada espera aprovar un pressupost de 71 milions d’euros

El govern municipal d’Igualada ha presentat aquest dimarts la proposta de pressupost per a l’any 2021 que es debatrà en la propera sessió del Ple municipal. Les grans xifres del projecte, que han estat explicades per l’alcalde, Marc Castells, i la regidora d’Hisenda, Montse Duch, indiquen que el pressupost de l’Ajuntament serà de 60,3 milions d’euros i que el pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 71,7 milions.

Castells ha qualificat la proposta com un “pressupost pensat en un escenari de recuperació de l’activitat econòmica, amb un increment de la despesa social, ajuts a les empreses i autònoms, congelació d’impostos i noves inversions perquè la ciutat surti reforçada de la crisi originada per la pandèmia”. Amb aquest esperit, s’ha fet un esforç per fer créixer el pressupost un 3,2%, a pesar que els ingressos es veuen limitats, atesa la congelació dels impostos municipals. En aquest sentit, l’alcalde ha destacat la capacitat de l’equip de govern per captar fons externs, fins al punt que gairebé la meitat dels fons que es destinaran a inversions provenen d’aportacions d’altres administracions.

L’alcalde ha destacat que “no recaptarem més diners, perquè congelem els impostos municipals, però ens hem esforçat i ens seguirem esforçant per aconseguir més recursos econòmics que destinarem a protegir les persones i a generar política social i política econòmica”. Castells també ha assenyalat com a prioritats l’habitatge social, l’urbanisme i l’accessibilitat, el reforç de l’aposta universitària i la preparació per a la capitalitat cultural del 2022.

Les xifres

El pressupost dedica 5,6 milions d’euros a despesa social, xifra que representa el 9% del total i un increment del 5% en relació a l’any passat. Aquesta xifra inclou les regidories d’Acció Social i Infància, Entorn Comunitari i Habitatge, a les quals encara caldria afegir els 8 milions de despesa del Consorci Sociosanitari d’Igualada, que també té un augment de 0,3 milions en relació amb el 2021. En el cas concret de l’habitatge, s’hi destinen 229.000 euros, xifra que suposa un 25% més que l’any passat.

Tot i treballar ja amb la vista posada en la recuperació de la crisi, el pressupost destina 250.000 euros a despesa corrent directament relacionada amb la Covid-19.

Duch també ha destacat que el fet que “la bona gestió d’aquests últims anys permet seguir reduint la despesa financera”, que baixa un 7% i se situa en 0,7 milions, xifra que representa l’1% del pressupost.

Pel que fa a les inversions més destacades, cal assenyalar els diners destinats a: Campus Universitari de Salut: 3.000.000€; el Pla de Barris: 1.535.000€, que inclouen obres, asfaltats, parcs infantils i pla d’arbrat; el nou alberg de Cal Maco: 950.000 €; el Centre Cívic Nord: 920.000€; accessibilitat passos vianants: 400.000€; entorns Badia i Margarit 350.000€; Pla de modernització del polígon de les Comes (actuacions al carrer Luxemburg): 250.000€; l’Anella Verda: 200.000€; Enllumenat: 160.000€; millores dels cementiri: 120.000€; Pla Director Urbanístic Rec: 100.000€; Fashion Hub 100.000€; pla de manteniment per les escoles: 100.000€; millores d’instal·lacions esportives: 75.000€ i Cal Badia: 30.000€.