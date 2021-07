El govern d’Igualada es planteja abaixar l’IBI pel 2022

L’Ajuntament d’Igualada ha retornat en els últims deu anys un total de 22 milions d’euros de deute, passant dels 58 milions que es devien l’any 2012 als 36 milions actuals. Marc Castells, Alcalde d’Igualada, ha presentat aquestes dades a la compareixença habitual davant la premsa. Castells ha volgut destacar el fet que “governar no només vol dir fer coses sinó també resoldre el desgavell econòmic i financer que vam heretar ara fa deu anys”. Castells ha recordat, a més, que a aquesta xifra “cal afegir-hi 6 milions més d’interessos generats per aquest deute que l’equip de govern va trobar-se i que també s’han hagut de retornar”.

Castells ha explicat que “ens vam trobar un ajuntament que tenia tots els indicadors econòmics en vermell i ara podem dir que els tenim tots en verd, ja que estem per sota de la ràtio del 75% d’endeutament, concretament al 63%”. Aquesta dada, ha recordat Castells, “és la que marca estar, o no, tutelats per la Generalitat i l’Estat”.

En la presentació d’aquestes dades l’alcalde d’Igualada ha volgut destacar el fet que “aquest govern hagi aconseguit aquest descens sense aturar la ciutat, fent inversions necessàries per Igualada com el Campus Salut, el nou Centre Cívic Nord, la propera promoció d’habitatges de PIMHA, les obres d’accessibilitat en passos de vianants i voreres o les millores en l’espai públic, per citar-ne algunes”.

Amb la reducció d’aquest deute i la situació actual, ha conclòs Castells, “considerem la

possibilitat que en els propers pressupostos podrem treballar en la moderació fiscal de

l’IBI. Ja que el retorn del deute s’ha fet correctament, hem de retornar als ciutadans

part del seu esforç”.