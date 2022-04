El govern de la Torre creu que “no asfaltar el camí de la Torre al Xaró seria una irresponsabilitat”

El govern de l’Ajuntament de la Torre (Junts per la Torre) ha contestat a la crítica que el partit del PSC ha fet pública per la decisió d’asfaltar el camí que uneix el Xaró amb el nucli de la Torre. Segons els socialistes “l’excés d’asfalt està deixant sense vegetació l’entorn que tant estimem”. Per la seva banda, Junts contesten que “No fer-ho és d’una profunda irresponsabilitat. Tenint en compte que entre aquests vials hi trobem barreja de paisatge de camp de conreu i superfície forestal descuidada. L’arranjament d’aquests vials assegurarà el pas dels vehicles per l’extinció d’incendi i garantirà les distàncies de seguretat de la vegetació respecte el camí”. L’alcalde, Jaume Riba, ha estat contundent i ha dit que “dir que aquestes actuacions fem mal a la biodiversitat és d’un desconeixement brutal del entorn i negar-se a fer les coses com calen o com recomana el sentit comú”.

A la crítica de manca de previsió i improvisació, Junts per La Torre ha explicat que en els darrers anys han prioritzat aquestes interconnexions urbanes pel trànsit de veïns i de vianants i així ho seguiran fent com es van comprometre en el programa electoral del 2019, ha declarat Jaume Riba.

El govern defensa la seva política de retribució a les entitats del municipi

El govern de l’Ajuntament de La Torre, per altra banda, ha contestat a la reclamació del PSC de redefinir els criteris de subvencions a les entitats. L’alcalde, Jaume Riba, ha manifestat que “la petició és una falta de respecte a la institució” i ha justificat que “a les juntes de portaveus i a les diverses reunions en les quals participem s’han explicat perfectament els criteris”.

El PSC criticava que “abans del Ple es va decidir a última hora la manera de subvencionar l’entitat esportiva de futbol”. Jaume Riba va explicar que en tot moment hi ha hagut transparència i compliment de la normativa i que “ les ajudes es poden concedir de manera directa -o sigui a través de conveni amb partida aprovada al pressupost- , amb caràcter excepcional a aquelles que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o d’altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública”.

Jaume Riba va mostrar el seu disgust i va manifestar que “si es vol es pot entendre, no generem confusió o demagògia o ens apuntem a una oportunitat per aprofitar alguna circumstància particular. Siguem seriosos, la ciutadania espera això de nosaltres”.