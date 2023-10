El Govern adjudica la redacció del projecte per al soterrament de la línia de Ferrocarrils a Igualada

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha adjudicat la redacció dels projectes constructius d’obra civil i d’arquitectura que permetran la supressió del pas a nivell de la línia d’FGC a Igualada i la integració urbana del traçat fins a l’estació de la ciutat. Els dos projectes s’han adjudicat a l’empresa Ayesa per un import global de 438.000 euros i un termini màxim de redacció d’onze mesos.

L’objectiu de l’actuació, amb una inversió global de 31 milions d’euros, és soterrar el pas del ferrocarril a la ciutat, des del pont de la Riera d’Òdena fins a l’estació d’Igualada, que se soterrarà i s’ampliarà. La intervenció, a més, permetrà eliminar l’actual pas a nivell que hi ha a l’avinguda Montserrat.

Els projectes constructius hauran de tenir en compte les especificacions de l’estudi informatiu ja aprovat. Per a l’estació, l’estudi planteja la construcció d’un espai intermodal com a punt generador de mobilitat, on confluiran la línia de Ferrocarrils, diferents línies d’autobusos, taxis, bicicletes i altres serveis de micromobilitat. En aquest sentit, l’estudi ha tingut en compte una visió a curt i a mitjà-llarg termini amb l’objectiu d’integrar l’estació d’autobusos i un possible nou aparcament soterrat per a uns 325 vehicles (inclosos vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i elèctrics), per tal de facilitar l’intercanvi modal.

L’actuació també inclou la recuperació de l’espai urbà en superfície. En aquest sentit, amb el soterrament de l’estació i de la línia a Igualada, es donarà continuïtat al passeig de Mossèn Jacint Verdaguer i s’endreçarà l’entorn, tot integrant la urbanització de l’avinguda Montserrat i de la zona del pont de la Riera d’Òdena. A més, s’ampliarà la passarel·la de vianants fins a Vilanova del Camí, tot facilitant la interconnexió a peu d’aquesta població amb Igualada, i es recuperarà l’espai de l’antiga traça al costat de l’escola Guillem Castellà i Raich.

La intervenció està inclosa dins del Contracte Programa de Ferrocarrils 2022-2026. L’objectiu del projecte és recuperar espai verd per a la ciutat; reduir l’impacte urbanístic, visual i acústic del pas del ferrocarril a Igualada, i articular una oferta comarcal de servei de transport públic plenament sostenible.