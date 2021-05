El futur de la fotovoltaica

Amb l’aprovació del RD 244/2019 que estableix les condicions per a l’autoconsum fotovoltaic, que completa el marc regulador del RD 15/2018 que va eliminar el conegut impost al sol, fa que cada cop siguin més les iniciatives tant de particulars com d’empreses apostant per les energies renovables i més concretament per la fotovoltaica.

En aquest cas, m’agradaria parlar-vos sobre l’evolució de la tecnologia fotovoltaica cap a materials cada cop més eficients, aportant majors rendibilitats i robustesa. Concretament, d’una iniciativa europea (Projecte APOLO, Horizon 2020), on hi participen més de deu empreses i centres de recerca, entre ells, l’empresa catalana Flexbrick dels Hostalets de Pierola com usuari final i el Centre Tecnològic d’Excel·lència LEITAT com a coordinador del projecte.

En el projecte APOLO s’estan desenvolupant dispositius flexibles basats en una nova i prometedora tecnologia fotovoltaica anomenada Perovskita, aconseguint fins ara rècords d’eficiència de més del 20% en mini mòduls, fet que suposa un canvi substancial en comparació amb altres cèl·lules solars de 3a generació inicials (com DSSC i OPV). Ha estat possible gràcies a un mòdul de 8 cel·les en sèrie fabricat als laboratoris Francesos del CEA – INES (Institut National de l’Énergie Solaire) que combina tècniques de deposició de revestiment i disseny làser. Les cèl·lules solars de perovskita (PSC) poden ser impreses sobre substrats flexibles i permeten una fabricació més econòmica. L’objectiu del projecte és assolir un cost de mòdul inferior a 0,40€/Wp (pic de watts).

Des del principi, les principals demandes del mercat per a la fotovoltaica de tercera generació eren més flexibilitat i més opcions de color. Ambdues propietats ideals condueixen a noves oportunitats de negoci en la fotovoltaica integrada en edificis, d’interès per l’empresa Flexbrick.

El problema més important de la tecnologia PSC és la curta vida útil que actualment és la principal barrera per a la seva comercialització. El consorci APOLO superarà les barreres esmentades pel desplegament del mercat proporcionant cel·les solars fotovoltaiques flexibles (es treballa amb materials avançats tant per la cel·la com de l’encapsulant), estables i fiables (eficiència del 22% i amb almenys el 90% del rendiment inicial mantingut després de les proves d’envelliment accelerat). Les cel·les seran totalment imprimibles mitjançant processos escalables i de baix cost, reduint la quantitat de materials tòxics (la quantitat de plom en la capa de perovskita no és rellevant si es compara amb la tecnologia del Si) que afrontin els reptes per proporcionar solucions i nous nínxols de mercat.

Les solucions APOLO permetran desenvolupar un producte totalment nou integrant els mòduls en el disseny arquitectònic dels edificis i obrint la porta a altres mercats com ara l’automoció i el tèxtil.