Un any més, el 19è 3×3 de futbol i 15è Memorial Jordi Borràs, organitzat per la Penya Barcelonista de Calaf i Comarca amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf, torna a convertir-se en el gran acte esportiu del cap de setmana a la plaça Barcelona 92 de Calaf.

Del 6 al 9 de juliol un total de 77 equips formats per uns 358 jugador/es i distribuïts en 10 categories han disputat 188 partits en unes 40 hores de joc. Tot i les condicions climatològiques adverses, els partits van començar dijous a la tarda on les categories inferiors van jugar sota una pluja lleugera però constant que no va aturar-se en cap moment. Divendres, els més petits van continuar amb la segona jornada i ja cap al vespre, va ser el torn de la categoria femenina i dels sèniors.

Dissabte i diumenge es van disputar partits de totes les categories al llarg del matí, tarda, vespre i nit sota un sol de justícia que va fer marxar la pluja però que va portar unes altes temperatures que també van marcar el torneig. Tot i això, l’ambient del 3×3 no se’n va ressentir i fora de la pista, el nombrós públic assistent durant la majoria de partits va donar a l’acte l’essència festiva estiuenca habitual.

Enguany, però, sí que hi va haver sorpreses pel que fa als resultats finals, ja que en alguns casos, es va trencar la dinàmica guanyadora d’alguns equips que portaven diverses edicions emportant-se el trofeu de forma consecutiva a les seves respectives categories. Les finals, com ja va sent tradició els darrers anys, es van poder seguir també en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Edgar Cardona, president de la Penya, i Laura Sòria, regidora d’Esports, van ser els encarregats d’entregar els premis a tots els equips guanyadors. En el moment dels parlaments, Cardona va mostrar-se agraït per l’èxit de participació i va assegurar que l’entitat està molt il·lusionada per celebrar l’edició de l’any que ve, ja que s’arribarà als vint anys de torneig. Per la seva part, la regidora va agrair a l’entitat la seva dedicació i entrega per un acte que suma molt pel poble.