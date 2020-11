El Fort de Sant Magí, un tresor més del patrimoni igualadí

Enguany, les Jornades Europees del Patrimoni, ens han convidat a descobrir un indret certament desconegut per la major part de la ciutadania d’Igualada i comarca, el Fort de Sant Magí; un vell recinte de signe militar, mig ocult al bell mig de la ciutat, atesa l’expansió de la trama urbanística del segle XX operada sobre el barri del Poble Sec, on està emplaçat i hi ocupa -després de sobreviure a l’oblit en el transcórrer dels anys- aquella localització privilegiada i estratègica per a la qual va ser construït. Es tracta, doncs, d’una estructura genuïna, erigida amb les pedres del què havia estat l’antiga capella de Sant Magí (d’aquest mateix terreny), destinada a ser una fortificació guardiana i defensiva en temps de la Primera Guerra Carlista, ocorreguda entre els anys 1833 i 1840, en un context històric en què aquesta construcció pertanyia a la demarcació territorial del municipi d’Òdena i servia per resguardar i preservar la vila igualadina i els seus voltants de les actuacions militars de l’exèrcit carlista. Avui, ara, aquesta edificació ha estat objecte d’una superior actuació rehabilitadora per a conformar, al costat d’una més recent construcció, la curiosa Torre octogonal, modernista, de les Aigües i l’antic Dipòsit de l’Aigua de Rigat, tot un magnífic conjunt monumental i també paisatgístic destinat al gaudi de qualsevol visitant; àdhuc per a l’oferta de tota mena d’activitats culturals i recreatives.

Tot encetant aquestes jornades, el passat dia 10 d’octubre, el Dr. Pere Pascual, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i membre del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, va participar d’una preliminar presentació històrica d’aquest recinte a una respectable concurrència de visitants, en una visita subjecta a totes les mesures de seguretat exigides per la Covid-19. Aquest acte inaugural i les posteriors visites proposades (conduïdes per David Martínez, guia del departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament) han donat i seguiran donant resposta a una iniciativa compartida pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i el Museu de la Pell, especialment en la línia de donar a conèixer el que es defineix com a un tresor més del patrimoni igualadí.

El Fort de Sant Magí, construcció defensiva del segle XIX, és una obra de l’arquitectura popular amb caràcter militar, aixecada a l’any 1837, durant la Primera Guerra Carlina, i localitzada al mateix punt de l’antigament anomenat Pla de Sant Magí; un destí, als nostres dies accessible des del mateix carrer de Carme Verdaguer i des d’un passatge del carrer de la Salut, de la ciutat d’Igualada, i protegit en tant que element patrimonial com a bé cultural d’interès local. Una mirada atenta a l’esmentada fortificació aixecada sobre un terreny d’uns 1.400 m2, ens presenta, des d’un punt de vista arquitectònic, una estructura militar de planta quadrangular amb dues plantes superiors; dependències que fan del tot observables alguns elements inherents a la seva funcionalitat, com les obertures o espitlleres (rectangulars) del mur, de totxo i pedra, que permetien vigilar o disparar -des del seu interior- des del cantó nord d’Igualada, en situació de conflicte bèl·lic. De retruc, val a dir que el Fort de Sant Magí va ser una fortificació aixecada gairebé simultàniament a la torre o Fortí del Pi, de la Muntanya del Pi, a Santa Margarida de Montbui.

Aquest projecte de rehabilitació, minuciosament pautat a nivell arquitectònic, des del passat 2018, s’ha dut a terme en dues fases d’execució: una primera, basada en la recuperació i consolidació de la torre, subvencionada per la Diputació de Barcelona; i, una segona, consistent en l’adequació i acomodació de l’entorn enjardinat i urbà del Fort de Sant Magí per a obrir-lo a la ciutat. I, encara en perspectiva, hi ha una altra fase: la restauració i l’adequació com a accés públic de la Torre de les Aigües, aquest personalíssim dipòsit d’acumulació d’aigua d’estètica modernista, de l’any 1928, de planta octogonal i d’una extraordinària esveltesa, assentat en aquest mateix recinte; on, a la part superior, s’hi obren unes lleugeres finestres (de llinda escalonada) que prometen ser un fantàstic mirador de la ciutat.