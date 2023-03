El FineArt bat el rècord de visitants amb més de 40.000

L’onzena edició de FineArt Igualada ha batut el rècord d’assistència amb més de 40.000 visitants en els vint-i-quatre dies que ha durat la mostra. Els visitants forans representen més d’un 55% del total; una mostra de la consolidació del circuit com un dels referents actuals en fotografia. Visitants que provenen, sobretot, d’arreu de Catalunya però també d’altres zones de l’Estat Espanyol com són Madrid, Andalusia, Galicia, el País Valencià o Aragó, i fins i tot de l’estranger com ara França i Argentina.

En paraules de Ramon Muntané, director del festival, “la resposta de la gent és, any rere any, molt emocionant, veure el reconeixement i la magnitud que FineArt ha adquirit amb el pas dels anys ens dona energia per seguir millorant i fer-lo viure molts anys més”. A més, afegeix que “per la gent ja és una cita anual que es marquen al calendari i cada vegada són més els grups de fora que s’organitzen per venir a visitar les exposicions”. També destaca el nombre de participants en els tallers i les xerrades que s’organitzen complementàriament.

FineArt Igualada comptava enguany amb un total de 49 exposicions de fotògrafs d’arreu del món, entre ells de Japó, República Txeca, Sibèria, Rússia, Argentina, Alemanya, o Algèria, també d’Astúries, Madrid, Andalusia, Castella- la Manxa i de Catalunya. Més de 1.000 imatges repartides per una vintena d’espais singulars de la capital de l’Anoia.

D’entre les 20 espais expositius, els més visitats són el Museu de la Pell d’Igualada, que acollia 9 de les exposicions; l’Escorxador, on es trobaven 6 exposicions individuals i les 11 12 escoles de fotografia i imatge; l’Adoberia Bella, amb les exposicions de Josep Blanch, Pep Gol i el Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada; i la Teneria, amb l’exposició del reconegut igualadí Roger Velàzquez.

Pel que fa a les exposicions més visitades, destaca la de Ferran Sendra amb Rocks on the Road; l’exposició de l’Ofelia de Pablo i Javier Zurita amb el reportatge Guardianes de la Tierra sobre el Parc de Doñana; l’obra de Gabriel Casas i Galobardes, un dels fotògrafs més importants del període d’entreguerres, amb Modernitat de Gabriel Casas; també la del Premi Nacional de Fotografia 1998, Joan Fontcuberta; o els retrats del circ de Pep Gol amb Darrere la cortina; entre d’altres.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica, de renom a Catalunya i pioner a nivell nacional en el sector, s’ha celebrat del 24 de febrer al 19 de març a Igualada i ha reunint més de 1.000 fotografies en una vintena de sales expositives. Una edició que consolida el reconeixement internacional de l’esdeveniment i, no només recupera el creixement previ a les edicions amb restriccions, sinó que ha batut el rècord de visitants de les 10 edicions anteriors.