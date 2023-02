El FineArt 2023 comptarà amb 48 exposicions d’artistes d’arreu del món

FineArt Igualada enguany celebra la seva onzena edició, reafirmant la seva posició com a referent en el món de la imatge. Un any més, busca apropar la fotografia, i tot allò que

l’envolta, tant als professionals com als aficionats i al públic en general; i, per fer-ho,

distribueix les diferents propostes visuals en 20 sales d’exposicions i espais efímers de la

ciutat d’Igualada.

L’esdeveniment, pioner a nivell nacional en el sector de la fotografia, es celebrarà del 24 de

febrer al 19 de març. Aquesta edició comptarà amb un programa extens i fotògrafs

provinents d’arreu del món, entre ells de Japó, República Txeca, Sibèria, Argentina,

Rússia, Alemanya, o Algèria, també d’Astúries, Madrid, Andalusia, Castella- la Manxa i de

Catalunya.

A més de les 48 exposicions, FineArt inclou un gran nombre d’activitats paral·leles

vinculades amb aquest art. Enguany es podrà gaudir de les visites guiades del Joaquín

Tornero, del Richard Le Manz, de la Marta Areces, de la Olyia Dubovik o de la Jana

Ašenbrennerová, entre d’altres. També s’ha programat una taula rodona sobre

intel·ligència artificial i fotografia; una xerrada al voltant de la maternitat rural; així com

el documental Indestructibles, que aborda els reptes del continent africà, i la posterior

taula rodona amb els directors, Alfons Rodríguez i Xavier Aldekoa. De la mateixa manera,

s’inclouen els tallers del Josep Blanch, del Josep Balcells i el taller de fotografia nocturna.

I, per setè any, es celebrarà el Ral·li FineArt Igualada.

FineArt 2023 compta amb professionals d’àmbit internacional com la Jana Ašenbrennerová -fotògrafa txeca-, la siberiana Olyia Dubovik, Guillermo Franco i Diego Petrilli –fotògrafs argentins-, l’alemany Miquel Gonzalez, dos fotògrafs japonesos d’alt reconeixement com són el Yamamoto Masao i el Takushi Katafushi, Trinley Paris – fotògrafa algeriana- i el fotògraf rus Vladimir Sichov.

Grans fotògrafs estatals també tenen presència, com el Joan Fontcuberta, Premi Nacional de Fotografia 1998; Gabriel Casas i Galobardes, un dels fotògrafs més importants del període d’entreguerres; Ofelia de Pablo i Javier Zurita, reconeguts fotoperiodistes i documentaristes; o el Ferran Sendra; entre d’altres.

De la mateixa manera, hi trobem altres noms de reconeixement dins l’àmbit fotogràfic com Marta Areces, Josep Blanch, Marc Cuxart, Pep Gol, Richard Le Manz, Andrés Marín, Iris Muñoz, Lucas Vallecillos, entre d’altres. Com cada edició hi ha un espai dedicat a fotògrafs igualadins, enguany els representen els reconeguts/es Roger Velàzquez, Anna Planas i Ramon Pallarés.

L’esdeveniment també ofereix les fotografies del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià i del 72è Trofeu Pell de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; les fotografies guanyadores del biennal FOTOSPORT; i les mostres fotogràfiques del col·lectiu InLOFT, el Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada i el Consorci per la normalització lingüística.

Per la seva banda, les escoles de disseny i fotografia continuen apostant per FineArt. Enguany es mostren els treballs dels alumnes de l’escola Leandre Cristòfol de Lleida, de GrisArt, de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), d’Elisava, de Fotoespai B.C.I., Barcelona, de l’Escola Groc, de la Gaspar Escola Municipal d’Art i Disseny, de El Observatorio, de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i de l’Aula de la Lídia Carbonell.

L’esdeveniment està organitzat per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.