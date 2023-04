El filòleg igualadí Albert Rabell guanya el Premi Martí Dot de poesia

El 48è Premi Martí Dot de poesia 2023 convocat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i dotat amb 1500 € i la publicació de l’obra guanyadora a la col·lecció de poesia de Viena Edicions, s’adjudicà aquest passat diumenge 26 de març, en la cerimònia que se celebrà al Palau Falguera d’aquesta localitat, al jove filòleg igualadí Albert Rabell Hernández, qui veurà així publicat el seu primer llibre en aquesta disciplina literària.

El premi està destinat a promoure la creació literària en català i ajudar els joves poetes a donar a conèixer la seva primera obra, i fou creat per l’Ajuntament encara franquista el 1974 en record del poeta local Martí Dot (1900-1973). Importants escriptors catalans, com Vicenç Villatoro, entre d’altres, foren mereixedors el seu dia d’aquest important guardó.

Es dona la circumstància que el passat mes de novembre, l’Albert, per aquest mateix treball, ja fou finalista del 5è Certamen Salvador Iborra convocat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i celebrat a la Fundació Joan Brossa de Barcelona. El seu poemari guanyador, fruit de 4 anys de labor literària i compost per uns 300 versos, es titula Fora de la Nosa i veurà la llum a les llibreries el proper mes d’octubre.

L’Albert Rabell, de només 25 anys d’edat, és Llicenciat en Filologia Hispànica per la UAB, Grau en Llengua i Literatura Espanyoles, i Màster en ensenyament de castellà per a estrangers. Actualment viu i treballa a Barcelona, on exerceix de professor.