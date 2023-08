El Festivart de Rubió i el Som Riures de Copons es celebraran a mitjans de setembre

El cap de setmana del 16 al 17 de setembre, l’Alta Anoia t’espera amb dues propostes culturals per a tota la família: la 4a edició del Festivart de Rubió i la 2a edició del festival Som Riures de Copons.

Enguany, els dos festivals coincideixen per oferir un cap de setmana escènic a l’Alta Anoia, amb molt de circ, teatre, dansa, màgia i música. A banda de les actuacions programades, es comptarà amb servei de restauració als bars i restaurants dels municipis, i també amb food trucks instal·lats per a l’ocasió. A més, s’han habilitat espais d’acampada a cada un dels municipis. Amb l’organització d’aquests festivals a Rubió i a Copons, la cultura i la ruralitat van de la mà, mostrant que els pobles petits poden ser un escenari idoni i atractiu per a la cultura de qualitat.

4a edició del Festivart de Rubió

La 4a edició del Festivart tindrà lloc dissabte 16 de setembre, i començarà a les cinc de la tarda amb un taller obert a la participació de tothom a càrrec de Tot Circ. Petits i grans podran practicar les diferents habilitats del circ, amb plats voladors, malabars, xanques… de manera lliure.

Seguidament, a dos quarts de set de la tarda tindrà lloc el primer espectacle de la tarda, “Sarau!” de la companyia Príncep Totilau. Es tracta d’un espectacle de titelles per a tots els públics, que segueix l’esperit i l’estètica del món dels Muppets creat per Jim Henson ara fa quaranta anys, combinant-hi l’humor.

A les vuit del vespre, “Obre els ulls”, de Pau Segalès, promet il·lusionar-nos i delectar-nos amb la seva màgia. I finalment, a les nou del vespre, el grup de brass band Always Drinking Marching Band oferiran l’espectacle “El carrer és nostre” amb molt de música i animació, per a fer ballar i divertir a tothom.

Durant la tarda i vespre d’espectacles, la Comissió de Festes de Rubió vendrà nassos solidaris amb els pallassos Pallapupas, per a tothom qui vulgui col·laborar amb la causa i lluir un nas vermell.

El Festivart va néixer fa quatre anys amb la voluntat de convertir-se en festival escènic de referència a l’Alta Anoia. Davant l’èxit aconseguit a les primeres edicions, el festival s’ha consolidat al municipi i ha esdevingut una cita anual esperada al calendari de festes de Rubió.

Les promotores de la iniciativa van ser dues voluntàries del municipi, Ares Espinós i Sònia Fernández, i davant l’èxit i la voluntat de continuïtat del festival, s’hi ha sumat a l’organització la Comissió de Festes i l’Ajuntament de Rubió, amb el suport de Diputació de Barcelona.

2a edició del festival Som Riures de Copons

El Festival Som Riures de Copons celebra la seva segona edició el 17 de setembre al matí, amb una programació escènica al voltant del món del circ i les arts de carrer dirigida a públic de totes les edats.

Arrencarà a les 9:30 del matí, amb el taller d’interacció amb bombolles “Bufa i Rebufa” de la Cia Enlaire, i a partir de les 10:30 hi haurà dues sessions de l’espectacle “Mon Petit Cirque” de la companyia Moi Jordana. Una proposta de circ i clown que reflexiona sobre la zona de confort vista des de l’absurd i amb molt d’humor. En paral·lel hi haurà dos passis de la peça de dansa urbana “Nakama”, a càrrec de la companyia cubana The Concept, en què mostren el sentir de quatre personatges que prenen el risc de migrar i deixar enrere tot allò que tenen per buscar un nou començament.

La cloenda del festival serà a les 12:30 amb l’espectacle “The white bottom” amb Ramiro Vergaz, un virtuós dels malabars, un showman autèntic que ens explica amb les seves piruetes l’arribada de la nova dècada daurada: els anys 20 ja són aquí… un segle més tard!

El Festival Som Riures va néixer amb gran èxit l’any 2022 com una proposta cultural i lúdica de qualitat orientada principalment al públic familiar. En aquesta segona edició es vol anar una mica més enllà connectant amb els espectadors joves, i per aquest motiu s’ha incorporat una proposta de dansa urbana.

A més, durant aquest any s’ha treballat perquè el Som Riures tingui impacte més enllà de la data del festival, donant suport a la creació cultural amb les residències artístiques que van fer a Copons dues de les propostes que es presenten al Festival. Les companyies Moi Jordana i The Concept, en les seves residències al centre InLoft, van desenvolupar el treball artístic que ara presenten en aquesta segona edició del festival.

El festival Som Riures s’organitza des de l’Associació cultural i de recerca de Copons amb el suport de l’ajuntament de Copons i la Diputació de Barcelona.