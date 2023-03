El Festival MAIG presenta el cartell complet de la desena edició amb Pau Vallvé, Cala Vento, Mujeres i Ley DJ com a caps de cartell

El Festival Maig celebrarà els propers 26 i 27 de maig la seva desena edició a Santa Coloma de Queralt. Una fita segurament inimaginable per la colla d’amics que van iniciar-lo, però que amb els anys ha anat creixent fins arribar a comptar amb artistes com Delafé, The Tyets, Ramon Mirabet o Mishima, però també amb propostes més “underground” de l’escena catalana.

Quan falten tres mesos per la celebració del festival, l’organització ha donat a conèixer el cartell complet del Festival MAIG 2023. Entre els noms més destacats d’aquesta desena edició hi ha Pau Vallvé, Cala Vento, Mujeres i Ley DJ.

Pau Vallvé és un dels noms consolidats del panorama musical català. L’artista va publicar nou disc el passat mes d’octubre, un disc més positiu i rítmic que la seva discografia anterior. De moment ja ha passat pel Cruïlla de Tardor i abans d’arribar a Santa Coloma de Queralt també passarà per altres festivals com el Let’s Festival de l’Hospitalet de Llobregat, el Festival Hivernacle de Vilafranca o el Festival MUD de Lleida.

Des de l’Empordà, Cala Vento és una banda composta per Aleix Turon i Joan Delgado. Des de la seva creació el 2016 no ha parat de créixer i són uns habituals en la majoria de festivals i sales arreu del territori espanyol. El 2023 veurà la llum el seu nou i esperat disc, que els ha de consolidar com una de les bandes referents de l’escena alternativa.

Pel que fa a Mujeres, arribaran a Santa Coloma per presentar-nos el seu últim disc, encara sense títol confirmat, que ha de servir com la consagració definitiva d’una banda que porta més de 10 anys preparant-se per això.

La música electrònica rebrà un dels seus màxims exponents a nivell nacional, Ley DJ. L’artista valenciana destaca pels seus xous amb eclecticisme i versatilitat, sabent adaptar-se a qualsevol tipus de públic. Una mescla perfecta entre indie i l’electrònica com la millor manera de posar tothom a ballar fins a l’extenuació. Ha passat pels festival més rellevants a nivell espanyol com el FIB, Mallorca Live, Dcode, Arenal Sound, Low Festival o Ibiza Rocks, entre molts d’altres.

Completaran el cartell de la desena edició del Festival MAIG deu grups i artistes més. Així doncs, el divendres, a més de Mujeres, també pujaran a l’escenari colomí Rombo, Habla de mí en Presente i Bianca Steck. Tancarà la nit un dels dj’s més en forma de Barcelona, Guim, del col·lectiu Mainline.

De cara a dissabte, més enllà de Pau Vallvé, Cala Vento i Ley DJ també actuaran Ciutat, Cucut, Roserona, Aldo (aka Te Jodes y Bailas DJ) i el mallorquí Sideways DJ.

Protagonisme pels artistes locals

Dels 13 artistes i grups convidats al Festival MAIG n’hi ha tres amb arrels colomines. Es tracta de Ciutat, el projecte en format banda de Guillem Bergadà aka Guim i el seu soci musical JP Sunshine, els quals ja formen part del cartell del Primavera Sound d’enguany. ALDO, l’alter ego enfocat a la música de club de Jordi Aldomà, també conegut com a Te Jodes y Bailas DJ, també formarà part del cartell d’aquesta desena edició.