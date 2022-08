El Festival Gong es celebrarà finalment el 27 i 28 d’agost

Després de veure’s obligats de posposar els dies 23 i 24 de juliol de 2022 per l’activació del Pla Alfa de prevenció d’incendis, finalment, Les Coves de Montserrat de Collbató, acolliran els dies 27 i 28 d’agost la 16a edició del FESTIVAL GONG reprenent el format habitual d’abans de la pandèmia.

Gong és un festival de música de petit format que se celebra cada estiu en el marc incomparable de les Coves de Montserrat aprofitant la gran sala anomenada La Catedral per les seves dimensions i que disposa d’una acústica excel·lent.

El festival també compta amb un segon escenari anomenat La Terrassa del Gong un espai obert, a peu de la muntanya, on es pot assistir al segon concert nocturn seient en alguna de les taules que permeten sopar o prendre alguna cosa durant el concert mentre es gaudeix de l’aire fresc d’una nit d’estiu amb unes vistes que arriben al mar.

Les propostes musicals del festival abracen les noves sonoritats, especialment instruments petits i de nova creació, les músiques del món, la música espiritual i cantautors de proximitat.

La particularitat de l’edició d’enguany es troba que recupera el format original, fet que a causa de les restriccions Covid-19, l’any passat només es va es poder celebrar a La Terrassa del Gong. Enguany, cada jornada seguirà una temàtica ben diferenciada.

El dissabte 27 d’agost, el caire espiritual serà la temàtica principal

A les 21:00h i en el marc de les coves, EL COR DE MONJOS DEL TIBET seran els encarregats d’inaugurar la 16a edició, unint les muntanyes sagrades del Tibet i Montserrat

El grup està format per sis monjos tibetans establerts en el monestir de Panillo (Huesca) i estaran acompanyats pel Lama Thubten Wanchen fundador i president de La Casa del Tibet a Barcelona. Començarà amb una processó dels monjos entrant a les coves i situant-se a l’escenari. A continuació, el venerable Lama Thubten Wangchen dirà unes paraules invocant la pau per tots els pobles del món. Tot seguit, acompanyat per projeccions de diversos Mandalas a les parets de les coves, els monjos acompanyats d’instruments autòctons entonaran diversos mantres habituals a les comunitats tibetanes per tal d’invocar a la pau i la tolerància per tots els pobles de la terra.

A continuació i per concloure la jornada inaugural, a les 23:00h, a La Terrassa del Gong, serà el torn MEDITERRANIAM. Format per Albert G.Galbany (bansuri, hang), Joan Miró (llaüt àrab i guitarra espanyola) i Mario Ersinger (tabla índia i udú), MEDITERRANIAM és una nova formació que combina les músiques i instruments tradicionals del mediterrani i l’Índia amb els sons d’avantguarda i les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Presentaran Gardens of Senses (El Jardí dels Sentits). Música contemplativa amb sonoritats i instruments d’arreu del Món amb influències de les músiques cultes orientals que donen lloc a composicions innovadores i fresques. En definitiva, una experiència inspiradora on la música esdevé pregària a la Natura i ens parla de la bellesa mística de l’U.

El diumenge 28 d’agost, la segona i última jornada del Festival Gong, la seva temàtica estarà destinada a nous instruments

A les 21h, a Les Coves, el protagonisme serà pel músic portuguès establert a Catalunya JORGE DA ROCHA. Presentarà el seu àlbum en solitari, BLAU (Being Lost As Usual). Després de publicar dos discos amb veu i contrabaix, Da Rocha incorpora altres instruments i influències que obren el camí a noves textures i paisatges sonors. El músic amplia el seu original univers expressiu, inquiet i emotiu, marcat per la trajectòria jazzística, les arrels portugueses i una forta passió cap a la música moderna, l’electrònica i la cançó. Jorge da Rocha convida a participar en un viatge de reflexió sobre el món actual, de recerca personal i artística. En viu, ofereix un espectacle singular i seductor, protagonitzat per l’apassionant expressivitat de la veu i contrabaix, per l’elegància de la posada en escena i per l’encant de les cançons.

Per concloure la 16a edició, a les 23:00h els músics Juanjo Montañés (Nigra Sum, Anímic) i David Crespo (Balago) han creat especialment per l’ocasió la proposta TABOR i l’espectacle Ars Organica. Tabor és la regió de Montserrat, que segons la tradició de les ermites agrupava l’àrea de Sant Jeroni, el punt més alt de la muntanya. Aquest nom prové d’una muntanya sagrada de Galilea, el lloc de la transfiguració de Jesús. El seu nom evoca altitud, misticisme en un estat remot i transformació.

A partir d’una sessió de música ambient contemplativa a quatre mans, amb Ars Organica, Tabor ens proposa un recorregut de la Montserrat terrenal a la Montserrat metafísica mitjançant gravacions de camp enregistrades a la mateixa muntanya que apareixeran durant el concert, sons naturals interpretats per a instruments electrònics en combinació amb un orgue de tubs creats per l’ocasió accionat via MIDI que emetrà sons produïts pel vent de les flautes que simbolitzen l’esperit de la muntanya.

Les entrades es poden adquirir anticipadament a la web del Festival: www.gong.cat a preu únic per dia: 28€