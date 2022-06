El Festival Espurnes Barroques fa parada a l’Anoia

El 13 de maig es va iniciar a Solsona la 5a. edició del Festival Espurnes Barroques (que amalgama música, patrimoni i gastronomia a la Catalunya Central) i que, sota el lema Llum barroca, ha programat 22 activitats que es desenvolupen durant quatre caps de setmana entre el 13 de maig i el 12 de juny. Comencem el mes de juny i, després d’un cap de setmana de descans, el festival enceta la recta final amb un reguitzell de propostes de primera línia que ocuparan l’activitat cultural a les comarques del Solsonès, el Bages, la Segarra i l’Anoia durant els propers dies.

La programació té un fil temàtic que avança progressivament de la foscor cap a la llum, i proposa, també, un pelegrinatge per quatre indrets de petjada jesuítica en commemoració de la crucial estada d’Ignasi de Loiola a Manresa ara fa 500 anys. En el seu avenç programàtic, aquest tercer cap de setmana, Espurnes Barroques entra ja en un seguit de propostes on la llum comença a predominar sobre la foscor.

El cap de setmana passat, després d’un inici sublim a Sant Martí Sesgueioles amb el Cor Cererols envoltat d’olor de xocolata, el festival dugué a terme activitats –amb entrades exhaurides– als nuclis de Fonollosa (Fals) i de Castelltallat (Sant Mateu de Bages), on un Ofici de Tenebres de Victoria interpretat per l’octet vocal Cantoría amb les espelmes d’un tenebrari com a única il·luminació, va deixar el públic completament meravellat. El diumenge fou el torn de la música de J.S. Bach, que es va obrir pas al matí a Cafès Gener de Cardona acompanyat pel Bachcelona Consort i el poeta Miquel Desclot. A la tarda, Cardener avall, Johann Sebastian Bach ens feia recórrer el Santuari de la Cova de Manresa de la mà de tres grans músics (Barry Sargent, Marc Alomar i Pedro Aguiló). A banda dels concerts i com a activitats paral·leles, el festival ja ha celebrat fins a aquest moment més d’una quinzena d’activitats socials i educatives arribant pràcticament a les 800 persones d’aquests col·lectius.

Dues parades més a l’Anoia: Pujalt i Igualada

Dilluns 6 de juny a les 11.30h, les mans de Xavier Díaz-Latorre, un dels guitarristes històrics de major renom, tocaran dos instruments antics de corda polsada interpretant música del Siglo de Oro… un or que el públic assistent podrà transportar al paladar amb un tast de mel de Sant Guim i un escumós de color daurat. El concert, a més a més, vol ser un homenatge a l’exalcalde del municipi i un dels impulsors inicials del festival Espurnes Barroques, Antoni de Solà, traspassat l’any 2021 en un fatídic accident.

Dilluns a la tarda (17.30h), el festival farà parada per primer cop a la capital de l’Anoia, coincidint que enguany és la Capital de la Cultura Catalana i que, a més, Ignasi de Loiola, ara fa 500 anys, va passar per Igualada abans de pujar a Montserrat. Al claustre del convent de Sant Agustí, l’actual escola Pia d’Igualada s’hi podrà escoltar l’Ensemble All’Aura amb una proposta –majoritàriament amb composicions fetes per dones al segle XVII– al voltant de la feminitat i de les vides monàstiques. Com no pot ser d’altra forma, la gastronomia també hi serà present, amb dolços monacals i alguna que altra sorpresa.