“El Festival d’aquest any torna al format obert de sempre, amb més de 40 propostes per a tothom”

Teatre Nu, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, són els organitzadors del festival de Llegendes de Catalunya que aquests dies se celebra en aquesta vila de la nostra comarca. Hem parlat amb en Víctor Borràs, de Teatre Nu, sobre com es preveu el festival d’enguany.

Ahir dijous, amb la presentació de dos projectes i un concert al castell es va donar el tret de sortida a la 14a edició del Festival de Llegendes de Catalunya. Com es preveu?

Amb moltes ganes, sobretot per aquest format tan obert que podem tenir aquest any, per les moltes, moltes, activitats que hi ha programades, amb més de 40 propostes, amb moltes activitats al carrer, amb un mercat que hem integrat a la programació. I amb espectacles de molta qualitat als interiors: hem apostat també perquè la gent pugui gaudir d’espectacles de sala, aprofitant els teatres de què disposem al municipi, algun dels quals ja té les entrades exhaurides, però d’altres encara hi ha disponibilitat perquè la gent que vingui pugui decidir anar-los a veure.

Nosaltres, com a Teatre Nu, hem programat quatre festivals i cada un ha sigut diferent: el 2020 en plena pandèmia, el 2021 amb moltes restriccions, el 2022 ja va ser obert però amb els aforaments limitats i amb reserves prèvies i aquest any que ja és totalment obert. Això fa que, al contrari de l’any passat, no puguis tenir control de la gent que vindrà i molts dels que venen van improvisant sobre la marxa a quins espectacles volen assistir.

Quines novetats trobaran els visitants que s’acostin a Tous?

Doncs molts espectacles al carrer, molta vida al carrer, un mercat amb tallers. També hem instal·lat tendals a tot el recorregut del festival per fer-lo més còmode climàticament, en el tram que va des de la meitat del carrer Major fins a l’Ajuntament.

Com a novetats també podem destacar tots els espectacles que han fet residència a la Casa del Teatre Nu i que s’estrenaran al festival o que hi faran preestrenes.

Trobarem dues coproduccions amb el Festival de Llegendes, una estrena, Cap a Mirmanda de la companyia Cinc Cèntims i el Pau Gómez, que fa una prèvia del seu espectacle Relleus, que barreja cuina i tradició. Altres espectacles que es van preestrenar en l’anterior edició, tornen aquest any amb l’espectacle ja acabat. També podrem gaudir d’un altre espectacle que s’ha creat aquí a Tous com és Solar, de Mos Maiorum que parla sobre Tous i sobre la problemàtica de les renovables, tot i que ja s’ha vist a la Mostra, ara el porten aquí.

L’esperit en què creiem i hem apostat de “Llegendes tot l’any” que fa que no es visqui només el festival dos dies i després quedi diluït en el temps i veiem que ha donat els seus fruits. Creiem que els festivals han de tenir una repercussió més àmplia en el territori i que, a part dels dos dies intensos, la resta de l’any també siguin viscuts. D’aquesta manera l’aposta que es fa, nodrida en molta part per recursos públics, té més impacte i, per tant, més valor.

Enguany el festival ha apostat per obrir-se, prèviament, al territori -a Bellprat i a Argençola- aquests dos caps de setmana passats. Com ha anat l’experiència?

Ha anat molt bé. Estem molt contents perquè no sabien com aniria i tant la resposta dels ajuntaments -tenint en compte el període de traspàs polític on som- com de la gent de la comarca i de la gent de Tous ha estat molt bona. Tots quatre espectacles han anat molt bé i ens agradaria repetir-ho en properes edicions perquè creiem que el Festival ha de tenir impacte en el territori.

En aquesta edició tornen els Racons de Llegendes.

És un format que els darrers anys no s’havia fet, perquè era molt complicat controlar-ne l’aforament però aquesta edició el recuperem: són cinc espais per on la gent va passant i on s’expliquen narracions de curta durada -d’uns 20 minuts- que es van repetint. Hi ha llegendes de muntanya, del mar, del país de Gal·les, de Florejacs, del País Valencià i de Tous.

I l’Apagada del Misteri, com a acte central del festival.

Com cada any l’Apagada compta amb molta participació de la gent de Tous. Hem decidit repetir el ball final que vam començar a fer l’any passat i que va quedar molt bé. D’aquesta manera tota la gent que participa a l’Apagada és protagonista. Abans s’acabava l’Apagada amb un monòleg a càrrec d’un actor o personatge conegut però vam canviar-ho perquè crèiem que l’Apagada mateixa ja tenia prou reclam i d’aquesta manera posem en valor la gent de Tous. A l’Apagada hi participen una seixantena dels més de 100 voluntaris del poble que fan possible el Festival aquests dies.

Repreneu el Mercat de la Bossa de Bou.

Sí, el Mercat ja existia des de fa unes quantes edicions i quan vam agafar nosaltres el festival vam continuar amb el model de centralitzar-lo en una empresa externa que el gestionés, però vèiem que quedava a part, no integrat. I hem volgut que el Mercat tingués l’esperit del Festival, que en formés part. Hem buscat que siguin propostes de proximitat, d’artesania, propostes que tenen a veure amb els oficis, i també hem apostat per tallers i amb un parell d’instal·lacions que són presents al mercat i que tenen a veure amb les llegendes, per unificar-ho tot. Hi ha també diversos espectacles itinerants que el creuen i conviden la gent a participar.

Des d’on venen les companyies i grups que podrem veure aquest cap de setmana?

Venen dels Països Catalans i de més enllà. Destaquem aquest any la Llegenda de l’esperit de la llibertat amb un col·lectiu d’Ucraïna que fan una llegenda vinculada a la llibertat i al moment que està vivint el seu país. També comptem amb una companyia d’Argentina, una d’Occitània, una del País Valencià i una de Mèxic (tot i que en aquest cas estan establerts a Catalunya). Escoltarem llegendes en les llengües del país d’on ve cadascú, fet que fa encara més obert i plural el festival.

Quins serveis es trobarà la gent que s’acosti a Tous aquest cap de setmana?

Hi ha el servei d’acampada per a tendes a l’entrada del municipi; comptem amb tres food trucks a més de tots els bars i restaurants del poble i la piscina serà gratuïta per poder-se refrescar.

El Festival de Llegendes és ja un referent en el territori.

En fer residència per a grups teatrals, coproduccions i obrir una convocatòria fa que la gent es plantegi fer coses que potser no se les havia plantejat o que enviïn propostes que tenen al cap però que encara no han fet i aleshores es posen en marxa… i així es va generant, a poc a poc, creació contemporània amb arrel de llegendes que és un dels nostres objectius i una de les línies fortes del festival: que es conegui aquest material i se’n creï de nou, que la cultura d’arrel i tradicional no serveix només per recuperar sinó també per crear. 