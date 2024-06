El festival Anòlia ja té cartell

Igualada viurà la 36a edició del festival Anòlia amb concerts de Miki Nuñez, Mama Dousha, La Banda del Coche Rojo o Cooba entre d’altres

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat la programació de la 36a edició del festival Anòlia, que tindrà lloc del 13 al 20 de juliol.



Carme Riera, regidora de Cultura, ha estat l’encarregada de presentar el programa d’enguany del qual ha destacat la voluntat “de seguir apostant per grups emergents i també consolidats, de diferents estils i per tot tipus de públic i cercant la paritat entre els grups i artistes escollits”.



El primer concert serà el dia 13 de juliol al Parc Central, a càrrec de La banda del coche rojo, com a cloenda de l’European Balloon Festival. Es tracta d’un grup de versions de llarga trajectòria que interpreta música actual i els clàssics de sempre.

Del 18 al 20 de juliol el Pati del Museu acollirà la resta de concerts de l’Anòlia, com ha estat habitual els darrers anys. L’horari serà a partir de les 22,30 h i l’entrada serà gratuïta.

El dijous 18 està previst el concert del grup Flashy Ice Cream, considerat un dels pioners en música urbana en català de l’actualitat.

El divendres 19 les Bum Titis, format exclusivament per dones, dues de les quals igualadines, oferiran un repertori folk i country (Bluegrass i Old Time) i Mama Dousha, el noi del Poblenou Bruno de Fabrizzis, interpretarà, entre d’altres cançons, el seu popular “Rikiti” que es va fer viral per les xarxes socials.

El dissabte 20 de juliol hi ha prevista l’actuació de la jove Cooba, amb un show musical amb reminiscències als anys 2000, ple de festa, diversió i connexió amb el públic.

Tancarà el Festival Miki Núñez, el cèlebre presentador d’Eufòria, amb la presentació del seu nou single Dins del meu cap, avançament del seu proper disc íntegrament en català, que obre una nova etapa explorant diversos gèneres musicals.

36 edicions d’Anòlia



L’Anòlia, festival que el Departament de Cultura de l’Ajuntament organitza des de l’any 2012, s’ha consolidat a la nostra ciutat com una cita musical obligatòria del mes de juliol i convida a públic de totes les edats a passar una nit màgica d’estiu, punt de trobada per gaudir amb bona companyia.

Aquesta programació aglutina una mostra del millor i amb més reproduccions a les plataformes digitals, ràdio i xarxes socials de la música en català. Per tant, és una bona oportunitat per gaudir en directe d’un bon tast del panorama musical actual. Es pot trobar més informació a www.igualada.cat.

L’empresa que ha creat el disseny i la imatge de l’Anòlia d’enguany ha estat Duplex Creativity.