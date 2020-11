El DOGC publica la pròrroga del toc de queda fins al 23 de novembre

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dilluns la pròrroga del toc de queda a Catalunya fins el 23 de novembre com a mesura davant de la pandèmia de la covid-19. D’aquesta manera es manté la prohibició establerta el diumenge 25 d’octubre de circular per la via pública entre les 10 del vespre i les 6 de la matinada, excepte si es tracta de desplaçaments essencials, que cal justificar. La pròrroga es fa en els mateixos termes i, així, es consideren desplaçaments essencials els de motius laborals, quan no es pugui teletreballar; serveis sanitaris i socials; assistència sanitària i per anar a la farmàcia d’urgència, i la cura de persones grans, menors d’edat o persones dependents o especialment vulnerables.

Fora d’aquest horari també està permès tornar a casa des de centres educatius o per recollir menjar en restaurants que ofereixin servei a domicili, que poden prestar fins a les 11 de la nit. També per tornar d’activitats culturals, si bé ara estan suspeses per una altra resolució. També es permet la circulació dels vehicles per carreteres que transcorrin per Catalunya sempre i quan tingui origen i destí fora del territori. La circulació del transport de mercaderies està permesa sempre. Es poden passejar animals de companyia entre les 4 i les 6 de la matinada, durant el temps imprescindible i de manera individual. La resolució fa referència a la “greu situació epidemiològica” del coronavirus a Catalunya i el “seu impacte en la capacitat del sistema sanitari”, segons un informe amb data 6 de novembre de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que “justifica el manteniment de les condicions que van motivar l’adopció de les mesures” de restricció de la mobilitat nocturna.