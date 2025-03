«El disseny no té gènere i la creativitat no té límits. Aprofitem-ho»

Ens pots explicar breument la història d’AC Disseny? Quan i com va començar aquest projecte?

Va començar de forma natural el segon any de la carrera de Disseny Gràfic a l’ESDi (Sabadell), cap al 2010. El primer encàrrec que vaig rebre com AC Disseny va ser a través del Museu Molí Paperer de Capellades i, tot i no tenir experiència en l’àmbit laboral, vaig acceptar l’oportunitat amb un client que es va convertir en mentor. El meu projecte d’AC Disseny sempre ha estat actiu, però amb diferents intensitats. Durant un temps vaig treballar a Nytt Studio on vaig obtenir experiència en campanyes de comunicació i projectes integrals per a grans empreses, i més endavant, a Evvo Retail, vaig viure una altra cara del sector en el món dels supermercats, espais comercials i, també, projectes de comunicació. Totes aquestes experiències m’han aportat una àmplia visió i recursos per ser a on soc ara.

Creieu que hi ha prou recorregut per a les dones al món del disseny gràfic i la creativitat? Quines barreres creieu que encara cal superar?

Si mirem enrere crec que hi ha hagut avenços significatius pel que fa a la inclusió i al reconeixement de les dones. Des de la meva experiència no he viscut aquestes barreres en el sector, però en grans empreses o projectes de grans inversions, encara és poc habitual veure dones en alts càrrecs o dirigint grans equips. La conciliació familiar també pot ser un aspecte a tenir en compte, ja que en aquest sector a vegades s’han de fer llargues jornades segons el projecte a resoldre.

Com valores la presència i la representació de les dones en el sector actualment? Hi ha hagut una evolució positiva en els últims anys?

Al llarg d’aquests anys m’he anat fixant que hem aconseguit ocupar més espais empresarials i tenir més presència a les xarxes i en altres mitjans de comunicació. Tot i això, cal fer molta més difusió de dones professionals que han aportat valors, tendència, coneixement, cultura i un llarg etc. Aquesta difusió es pot començar a fer a través dels centres educatius, quan ens expliquen història de l’art i història del disseny, s’hauria d’anomenar de forma equitativa totes aquelles dones que han format part de l’evolució del món del disseny, la pintura, la fotografia, etc.

Treballeu amb alguna perspectiva de gènere en els vostres projectes? Com influència la vostra experiència com a dones en el vostre estil i creativitat?

Depèn del projecte i dels objectius finals. Sempre que sigui possible es treballa amb visió de gènere, tot i que hi ha molts projectes que són neutres i, per tant, el gènere no hi és representat. El meu estil i la meva creativitat no es basen en el gènere o en el fet de ser dona, es basen en el concepte, els valors i els coneixements que tinc. Crec que pel fet de ser dona no dissenyo diferent dels homes, a on potser ens podem diferenciar és en la sensibilitat d’alguns missatges o l’experiència viscuda en alguns aspectes. Tot i això, sempre és bo tenir en compte diferents punts de vista i coneixements per enriquir els projectes.

Hi ha alguna dona referent en el món del disseny que t’inspiri?

Per començar, tinc clientes i companyes de professió que m’inspiren cada dia. Soc afortunada que elles comptin amb mi per poder avançar. Si haig de destacar noms coneguts en el sector, fa anys que segueixo la trajectòria de la Laura Meseguer, la Pati Núñez, l’Astrid Stavro, la Paula Scher i la Jessica Walsh. El que més m’inspira de totes elles és la passió que senten per aquesta professió i sobretot per anar un pas més enllà en cada projecte.

En aquest 8M, quin missatge voldries transmetre a la societat sobre el paper de les dones en el món del disseny i la creativitat?

Penso que el paper de les dones en aquest sector i en tots els altres és fonamental per continuar innovant, desenvolupant la creativitat, desafiant les normes i proposant noves perspectives. El disseny és un sistema poderós per transmetre missatges, conceptes i valors; i a través de la diversitat podrem fer societats més riques i justes. El disseny no té gènere i la creativitat no té límits. Aprofitem-ho.