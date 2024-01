El diputat igualadí Jordi Riba participa a la Convenció del PSOE a Galícia

Publicitat

El Diputat igualadí del PSC Jordi Riba participa a la Convenció Política del PSOE “Impulso de País” a Galícia El Diputat del PSC Anoia al Parlament, Jordi Riba, ha participat aquest darrer cap de setmana a la Convenció Política del PSOE “Impulso de País” a A Corunya, Galícia, acompanyat d’una delegació del PSC encapçalada per Salvador Illa. Un esdeveniment amb l’objectiu de “ser un diàleg amb la societat” per tal de definir la resposta socialista als reptes que planteja actualment la conjuntura política, social i econòmica a Espanya i Europa.

A partir del lema “Impulso de País”, un total de 1.500 delegats i participants de tots els territoris d’Espanya han debatut propostes i la línia d’acció dels propers quatre anys en una Convenció Política “per seguir estant en contacte permanent amb la societat”, segons les paraules de la Vicepresidenta Primera del Govern d’Espanya, María Jesús Montero. L’esdeveniment, a més, ha estat articulat entorn a nou panells i tres fòrums a través dels quals 40 ponents han participat d’espais de debat. En aquest sentit, els eixos de treball de la Convenció Política han estat els mateixos que han definit històricament al PSOE: els assumptes d’interès general com la generació d’ocupació, la garantia dels drets i llibertats i el blindatge de l’estat del benestar.

El PSOE, a més, ha definit com a objectiu “combatre el populisme dels qui no tenen projecte per Espanya, aquells que només proposen il·legalitzacions a qui no pensen com ells. No obstant això, el PSOE és el partit del diàleg”.

La Convenció Política del PSOE ha finalitzat amb la renovació de la Comissió Executiva Federal del partit, l’aprovació del document que recull totes les propostes desenvolupades per a l’àmbit municipal, autonòmic, nacional i europeu i la intervenció del President del Govern d’Espanya i Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez.

Compartir