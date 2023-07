El Dia Internacional del Biquini i l’origen de la peça de bany que va revolucionar el món

Avui dia 5 de juliol celebrem el Dia Internacional del Biquini: la data coincideix amb la presentació del primer biquini del món, l’any 1946, ideat per Louis Réard. Si no coneixes aquesta història, no et perdis aquest article.

Quan Louis Réard va mostrar a la societat el primer banyador de dues peces, sabia que generaria molta polèmica i que seria rebutjat, però ell tenia una idea ferma que sabia que el portaria a l’èxit en un futur.

Réard va ser un enginyer que va heretar el negoci familiar de llenceria i roba interior creat per la seva mare, situat a Les Folies Bergères (París). El jove volia continuar amb l’empresa però oferint un producte exclusiu. Passejant per les platges de Saint-Tropez, va notar que les dones s’enrotllaven les vores dels seus vestits de bany per poder bronzejar-se millor, inspiració que el va portar a crear una peça amb la panxa al descobert. L’oportunitat de Louis estava a la vista.

Per què “biquini”?

El disseny de Reard consistia en un sostenidor per a la part superior en forma de dos triangles units per tires laterals i una calceta a la part inferior per sota del melic.

El nom prové de l’anomenat Atol de Bikini, un conjunt de petites estructures marines pertanyents a les Illes Marshall (Oceà Pacífic), on els Estats Units va començar a fer proves amb armes nuclears. Réard va usar la paraula “bikini” per a la seva creació perquè la considerava com una cosa “explosiva”.

Presentat per una model anònima

Michelin Bernardini, una jove italiana que treballava al casino de París, va ser l’elegida pel mateix Louis Réard per modelar el primer biquini de la història el 5 de juliol de 1946. El disseny d’aquest va crear molta controvèrsia i ràpidament se’n va fer molt ressò, ja que el biquini de Réard exposava completament l’abdomen més enllà del melic. Anteriorment, els conjunts de bany més arriscats eren amb cintura alta que gairebé no ensenyaven res d’aquesta part del cos.

La revolució mundial i les estrelles de Hollywood

El disseny de Louis Réard va fer la volta al món i les primeres dones a fer el pas en lluir els biquinis de l’estil francès van ser les celebritats més grans de l’Època Daurada de Hollywood. Marilyn Monroe, Ava Gardner, Brigitte Bardot i Raquel Welch van ser pioneres a atrevir-se a lluir els nous biquinis tot i ser considerades com immorals i provocadores. El Vaticà va titllar al biquini de “pecaminós”, pel fet que era molt indecorós per a aquella època. Va ser prohibit en diversos països, entre ells Itàlia, Bèlgica i Espanya.

Gairebé setanta anys després els biquinis són una peça més que tenim al nostre armari i lluïm a l’estiu. Així i tot, encara hi ha models més atrevits que poques dones s’atreveixen a portar, com el cas de les calces “tanga”. Del biquini també hem passat al “topless”, una pràctica que aquest estiu està portant moltes polèmiques a les piscines públiques.

