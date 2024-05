El descans perfecte amb Kibuc: la clau d’una vida saludable

Autor: Kibuc Igualada

Dormir bé és una inversió en salut i benestar. Triar un bon matalàs i un llit articulat pot marcar una gran diferència en la qualitat del teu somni i en la teva salut física.

Invertir en descans i qualitat de vida: claus per a triar el matalàs perfecte

En la nostra cerca de benestar i salut, l’elecció del matalàs adequat juga un paper crucial. Dormir bé no és un luxe, és una necessitat. Un somni reparador i de qualitat és fonamental per a la nostra salut física i mental. Dormir bé ens permet afrontar el dia amb energia, millorar el nostre rendiment cognitiu i emocional, i enfortir el nostre sistema immunitari. No obstant això, no sempre aconseguim aquest descans desitjat. L’elecció d’un matalàs i una base adequada són factors determinants per a aconseguir un somni reparador. La fermesa i l’adaptabilitat són característiques clau. Segons la Fundació del Somni, “un matalàs ha de proporcionar el suport adequat per a mantenir la columna en una posició neutral, permetent un descans reparador” i el Dr. Eduard Estivill, director del Centre de Somni i Medicina Circadiària, afirma que “dormir bé és tan important per a la salut com menjar sa o fer exercici”.

Triar el matalàs adequat: una inversió en salut i benestar

El matalàs és l’element principal que sosté el nostre cos durant el somni, per la qual cosa la seva elecció ha de ser acurada i personalitzada. Obtenir assessorament per tal de conèixer quines són les característiques clau que ha de tenir un matalàs, els beneficis dels llits articulats per a la salut física i com la combinació de tots dos productes pot potenciar els seus efectes positius és fonamental. Entre les característiques clau a considerar destaquen:

• Fermesa i adaptabilitat

• Gruix

• Composició i tipus de nucli

• Transpirabilitat

• Material

La combinació perfecta: matalàs i llit articulat

És durant el son quan el nostre cos es repara, es consolida la memòria i es prepara per afrontar un nou dia. Invertir en un bon matalàs i un llit articulat es converteix en una decisió crucial per a millorar el descans i, per tant, la qualitat de vida. No obstant això, el ritme de vida actual, l’estrès i les preocupacions poden afectar negativament la qualitat del son, repercutint en la nostra salut física i mental.

En aquest context, tots dos elements, combinats de manera adequada, poden brindar-nos un somni reparador i plaent, prevenint problemes de salut i millorant el nostre benestar general. Els llits articulats permeten ajustar la posició del cos mitjançant diferents articulacions, la qual cosa ofereix múltiples beneficis per a la salut física. Un estudi recent publicat en la revista “Sleep” va demostrar que les persones que dormen en llits articulats experimenten una reducció significativa del dolor d’esquena i una millora de la qualitat del son.

• Alleujament del mal d’esquena: En elevar el cap i els peus, es redueix la pressió en la zona lumbar, alleujant el dolor i millorant la postura.

• Reducció de la pressió en les articulacions, especialment beneficiós per a persones amb artritis o problemes articulars.

• Millora de la circulació: Elevar els peus afavoreix el retorn venós, millorant la circulació sanguínia i prevenint la inflor.

• Alleujament de l’apnea del son: Dormir en posició semi-incorporada pot ajudar a alleujar els símptomes de l’apnea del son.

• Alleujament del reflux àcid.

• Millora de la postura: Els llits articulats permeten corregir la postura durant el son, la qual cosa contribueix a un descans més reparador.

La combinació d’un matalàs adequat amb un llit articulat potència els beneficis de tots dos elements. El matalàs proporciona el suport i la comoditat necessaris, mentre que el llit articulat permet ajustar la posició del cos per a obtenir un descans personalitzat i beneficiós per a la salut. Segons un estudi de la Universitat de Harvard, durant el son, el cos produeix citocines, proteïnes que dirigeixen les cèl·lules immunitàries per combatre la inflamació en tot el cos. Però, són nombrosos els experts en salut que coincideixen en la importància d’un bon descans per a la salut física i mental. El Dr. Eduard Estivill afirma, també, que “un matalàs i un llit adequats poden millorar significativament la qualitat del somni i, per tant, la salut física i mental de les persones”

KIBUC: un espai especialitzat en descans

Escollir adequadament requereix d’un bon assessorament. La cadena de botigues KIBUC trobaràs un espai especialitzat en descans on experts t’assessoraran per a triar el matalàs i el llit articulat que millor s’adaptin a les teves necessitats. La seva àmplia gamma de productes i la seva atenció personalitzada t’ajudaran a trobar el descans que mereixes.

Dormir bé és una inversió en salut i benestar. Tria el matalàs i el llit articulat adequats i gaudeix d’un son reparador i de qualitat.