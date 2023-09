El derbi comarcal entre el CF Igualada i UD San Mauro acaba amb un empat

Els blaus inicien la lliga amb empat en un duel amb moltes arribades igualadines i poca definició en atac.

El CF Igualada començava la temporada amb un duel molt esperat. La UD San Mauro tornava a visitar Les Comes i l’expectació era màxima.

La bona dinàmica de pretemporada feia esperar un bon joc dels blaus i així va ser com els primers minuts de l’enfrontament van ser de domini absolut de l’igualada. Control de pilota i pressió molt alta que feia que els grocs no sortissin del seu propi camp. Tan sols les jugades a pilota aturada creaven perill a l’àrea igualadina.

El joc combinatiu dels igualadins va convertir-se en perill real al minut 16, quan Franc rematava de cap una pilota morta dins l’àrea, però marxava per sobre del travesser. L’equip es mostrava superior, però el gran fer defensiu dels montbuiencs deshabilitava qualsevol intent igualadí. Els minuts passaven i la falta de determinació blava feia que el marcador no es mogués.

A les acaballes de la primera meitat, va arribar la primera aproximació de perill dels visitants. Falta penjada a l’àrea i rematada en posició de fora de joc, que acaba dins de la xarxa. Es reiniciava el joc i s’acabava la primera meitat amb un ensurt.

Al descans, els locals es van veure obligats a fer un canvi, perquè Boateng no es va poder refer d’un dur cop per part d’un jugador visitant. A la represa, el conjunt igualadí no es va trobar tant còmode, però la primera gran ocasió va tornar a ser blava. Altimira arribava per sorpresa a l’àrea, però rematava a les mans del porter. Al 63, Sebas tornava a provar al porter visitant de forma tímida.

El ser la primera jornada de lliga es va veure reflectit a partir del minut 65. Físicament costava arribar a totes les jugades i el cansament era notable, fent que el partit es trenqués en diverses ocasions. Al minut 75, Arkoh xutava fora, però l’últim xut amb perill va ser groc. Baraldés, excapità blau, feia lluïr a Olmedo, porter blau que deixava el marcador inicial en l’electrònic.

Un empat amb sabor agredolç per part dels igualadins, que la setmana vinent visiten un Tàrrega que ha començat la lliga amb una gran victòria a Les Borges Blanques.