El curs d’instal·lacions d’aerotèrmia de la Mancomunitat assoleix la inserció laboral de més de la meitat d’alumnes

Publicitat

En el marc del programa “Conca Industrial 4.0”, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) organitza diverses formacions gratuïtes amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a la Conca en el sector industrial, especialment de joves i dones, i respondre a les demandes de les empreses que necessiten professionals formats.

Des del mes d’octubre fins al desembre s’ha celebrat la primera formació sobre muntatge d’instal·lacions d’aerotèrmia i la MICOD fa un balanç molt positiu i exitós de la realització del curs, ja que quatre dels set alumnes que han completat el curs ja han trobat feina, i es preveu que dos més es puguin incorporar en una empresa ben aviat. Els alumnes han après a realitzar el muntatge i el manteniment de sistemes d’aerotèrmia segons els seus principis tècnics i la termodinàmica, així com les operacions necessàries per aplicar l’energia de l’aire a la climatització, amb les mesures de seguretat i qualitat adients.

Una de les empreses que ha incorporat a la plantilla un alumne és la tousenca Camil Instal·lacions SL, que ha contractat l’aprenent Abel Camacho un cop completat el període de pràctiques. El gerent Camil Riba afirma que “és una experiència molt positiva, tant per l’alumne com per l’empresa”. Riba ha explicat que l’alumne “ha demostrat ganes d’aprendre i treballar i el fet que hagi estudiat aquest curs va fer que anés molt bé el període de pràctiques. De fet, va anar tant bé que al final l’hem contractat a mitja jornada”. Almazan Roig Instal·lacions SL és una altra de les empreses del sector elèctric que ha col·laborat en la formació de l’alumnat. Ambdues empreses preveuen repetir l’experiència acollint alumnes del proper curs de la Mancomunitat sobre instal·lació i manteniment de plaques solars. Són moltes les empreses de la Conca d’Òdena que tenen problemes per trobar personal amb formació especialitzada, i coincideixen a valorar molt positivament els cursos de la Mancomunitat ja que els ofereixen una oportunitat per ampliar la plantilla sense haver de començar la formació des de zero.

La formació constava de 130 hores que inclouen les sessions teòriques – que s’han dut a terme a la seu de la Fundació Saltoki a Igualada – i pràctiques dels diferents mòduls, a més d’un mòdul d’intel·ligència emocional centrat en les competències laborals per afavorir la inserció i pràctiques no laborals en empreses del territori.

El curs d’Aerotèrmia no és l’única formació que ha organitzat la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, també ofereix un curs de Soldadura, que s’iniciarà aquest proper 29 de gener i en el qual s’han omplert totes les places disponibles, i també un Curs d’instal·lació i manteniment de plaques solars que començarà el 26 de febrer. En aquests dos cursos també està previst que l’alumnat faci pràctiques en indústries del territori.

Conca Industrial 4.0

El Programa Conca Industrial 4.0, organitzat per la MICOD i subvencionat per la Diputació de Barcelona està en marxa des del 2020 per ajudar al sector industrial de la Conca d’Òdena a incorporar personal amb el perfil d’aprenent qualificat. Aquest programa, que ja arriba a la tercera edició, vol promoure la competitivitat de les indústries i donar resposta a les seves necessitats tot capacitant a les persones joves, futures treballadores, perquè es puguin dedicar als diferents sectors industrials del territori, que suposen un volum molt important d’empreses, llocs de treball i facturació.

Compartir