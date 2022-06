El CRARC celebra 30 anys gestionant i preservant la diversitat de rèptils i amfibis de Catalunya

El Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) celebra aquest 2022 el seu 30è aniversari. I per a commemorar aquesta efemèride tan important i significativa per a l’equipament i per a tot el poble de Masquefa, ahir dijous va tenir lloc al municipi un acte institucional.

A l’esdeveniment hi van prendre part l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; el diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent i Torras; responsables del CRARC; i diferents autoritats polítiques locals i supramunicipals.

El CRARC, 30 anys d’història (1992-2022)

Des de 1985 l’Ajuntament de Masquefa impulsa la conservació de la biodiversitat, de la fauna i el patrimoni natural. Amb aquesta voluntat, el Ple Municipal del 16 de gener de 1985 va aprovar la creació de la Comissió de Medi ambient Municipal (COMAM). I aquesta iniciativa va propiciar el 1992 la creació de l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzat en amfibis i rèptils autòctons: el CRARC.

El CRARC és una instal·lació dedicada a la rehabilitació de fauna salvatge, especialitzada en rèptils i amfibis, i amb la finalitat de retornar-la al seu hàbitat natural. Des dels seus inicis l’any 1992 el CRARC ha esdevingut un centre de referència a tot l’Estat en la gestió, estudi, recerca i divulgació de fauna herpetològica. En tot aquest temps, el CRARC ha gestionat més de 45.000 exemplars de rèptils i amfibis; entre els quals la tortuga de terra mediterrània, que ha estat l’espècie més alliberada (16.000 exemplars) en el marc de diversos projectes de conservació.

El CRARC sempre ha esmerçat esforços en l’atenció de rèptils i amfibis autòctons, dels que destaquen tortugues, granotes, llangardaixos, serps i salamandres, que sempre reben atenció a les seves dependències. Alguns d’ells són objecte de projectes específics, com la reintroducció de la tortuga mediterrània, o la recerca de les malalties que afecten la conservació dels nostres amfibis. També acull un nombre important d’herpetofauna exòtica, fruit del comerç legal o il·legal, com són cocodrils, iguanes o pitons. En aquest sentit, el CRARC col·labora amb projectes més enllà de les nostres fronteres com amb els llangardaixos de les Illes Canàries o les tortugues de l’Oceà Índic.

El fet d’acollir espècies tan diferents ha permès donar sortida a una gran quantitat d’investigacions en el camp de la biologia i la veterinària, donant com a resultat més de 500 publicacions de caràcter científic i divulgatiu, així com nombroses ponències en congressos nacionals i internacionals.

El CRARC ha projectat tota la seva activitat en la conservació dels rèptils i amfibis al camp de l’educació ambiental, obrint les seves portes a les escoles, estudiants de tota mena i al públic en general, i oferint coneixement de la problemàtica de conservació que envolta aquesta fauna. A més, la singularitat del centre ha fet que esdevingui un punt d’atracció turisticocultural.