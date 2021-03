El CPP Igualada compta els partits per derrotes

El CPP Igualada ja ha començat la lliga de 2ª divisió estatal fa dues setmanes. Aquesta temporada la lliga està adaptada a la pandèmia Covid, com no podia ser d’una altra manera. Això ha implicat una reducció drástica dels partits a jugar, configurant un grup de 4 equips en el cas del CPPI, on estan jugant una lliga de tots contra tots a doble volta en format de concentració, i un cop acabi aquesta lliga en funció de la classificació final, si el CPPI queda dels 3 primers jugarà per pujar a 1ª estatal i si queda 4t de grup haurà de jugar contra el 5è del grup dels equips de la província de Lleida o Saragossa en un partit únic que decidirà qui es queda a 2ª i qui baixa a 3ª.

Ja jugats els tres primers partits de la primera volta, de moment els resultats no són gaire favorables al CPPI, ja que s’han perdut els 3 partits. Dos per la mínima, 4-2, contra Tortosa i CTT Barcelona, i un 5-1 contra els Lluïsos de Gràcia. Per tant, ara mateix tot fa indicar que el CPPI s’ho haurà de jugar tot a una carta contra el 5è de l’altre grup, que ara mateix és el CN Helios de Saragossa.

A nivell individual, bons resultats de David Vinyals, 3a temporada amb el CPPI, amb un 67% de percentatge de victòries. Néstor Troncoso, fitxatge d’aquest any provinent de la UE Montcada, amb un 25% de victòries, i Josep Mimbrero, provinent de l’Esparreguera i Carles Contreras, jugador de la casa de fa molts anys, que encara no s’han estrenat al marcador. Dani Luco de moment tampoc ha jugat, i no està clar si podrà fer-ho, està de recuperació post-covid.

Propera jornada, doble partit el 10 d’abril, contra el Lluïsos de Gràcia pel matí i a la tarda contra el Tortosa. Els altres equips tots van empatats, amb una victòria i dos empats, per la qual cosa estan a 4 punts del CPPI. Ara mateix sembla difícil la remuntada, però és un grup molt disputat i amb una mica més d’encert per part dels nostres jugadors tot pot passar encara.