El cost de la visita al Papa Francesc va ser de 2.686 euros

La visita de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i diversos regidors, al Papa Francesc de la setmana passada, va aixecar força polseguera. Els grups de l’oposició van demanar el cost del viatge i l’Ajuntament ja n’ha fet públics els detalls. Segons informen des del consistori igualadí, el cost del viatge institucional per la delegació oficial va ser de de 2.658€. Una delegació oficial que incloïa a l’alcalde, acompanyat del regidor de Turisme, Jordi Marcè, el regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, els dos mossens de la ciutat d’Igualada i el Cap de Comunicació de l’Ajuntament. La resta de regidors que van anar fins a Roma, expliquen, es van pagar l’estada de la seva butxaca.

El Camí Ignasià és una aposta turística de Ciutat

El Camí Ignasià, de 700km, és el segon camí de peregrinació més important després del Camí de Sant Jaume. Cada any, la ruta, que té el seu origen a Loiola (Guipúscoa), que passa per Montserrat, i finalitza a la cova de Manresa, incrementa el nombre de peregrins que la realitzen any rere any. Les xifres, abans de la pandèmia, indicaven que dels un 89% dels peregrins del 2019 eren d’origen estranger (un 35% del continent americà, un 43% d’Europa, 17% d’Àsia, 3% d’Oceania i 3% restant d’Àfrica) .

Aquest any que se celebra el 500è aniversari del pas de Sant Ignasi per la ciutat, fet que ha suposat una important oportunitat a nivell turístic per a Igualada. Amb aquesta previsió, s’ha rehabilitat l’edifici modernista de Cal Maco, a la plaça la Creu, a través de finançament dels Fons Europeus FEDER, una subvenció de Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada, per a convertir-lo en un centre d’interpretació del camí, alberg de peregrins i nova oficina turística d’Igualada i l’Anoia. Aquest nou equipament, emmarcat al bell mig de la ciutat, significarà un avenç qualitatiu de l’aposta de la ciutat pel sector turístic, comercial i de la restauració.

Més d’un miler de visites i els primers pelegrins de sis nacionalitats

Aquest cap de setmana més d’un miler de persones han visitat Cal Maco en les diverses visites guiades que s’han fet de forma ininterrompuda a l’equipament. Ha estat aquest diumenge quan s’han rebut, també, els primers pelegrins de sis nacionalitats: Sud-Àfrica, Alemanya, França, Eslovènia, Croàcia i Corea del Sud.