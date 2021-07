El Consorci Sanitari de l’Anoia acaba d’estrenar nova web. Es tracta d’una única web corporativa, fins ara es treballava en cinc, les cinc línies assistencials del centre, en què s’ha volgut unificar continguts i donar més visibilitat a la informació que els usuaris i la ciutadania necessiten saber del centre i poder interactuar on-line.

“No s’ha volgut contemplar una web aparador sinó una plataforma facilitadora d’informació i de gestió dels temes més fonamentals i habituals que necessiten els ciutadans”, manifesten des del Consorci.

És per això que destaca una pestanya principal que permet interactuar l’usuari amb el centre. Aquest pot consultar “Què necessites”, els temes més usuals que cal saber i els tràmits en línia amb els quals es permet contactar amb el centre per demanar informació sobre una cita o prova, sol·licitar documentació, notificar dades personals o efectuar altres gestions.

La web pivota sobre 7 blocs principals de continguts com són els Usuaris, els Centres, els Serveis, el CSA, la Docència i la Recerca, l’Actualitat i l’Àrea de professionals.

En la primera és on la ciutadania pot trobar la informació de primera mà que pugui necessitar com arribar al centre, si ha d’ingressar, fer-se una prova, anar a Urgències, necessitar un medicament o respostes a preguntes freqüents sobre diferents serveis d’atenció…, així com també un bloc sobre la Seguretat del Pacient, capítol dedicat a la reducció del risc del dany innecessari associat a l’atenció sanitària.

En la pestanya dels centres podem trobar la descripció de cadascun dels centres i línies de què disposa el CSA.

En la de Serveis s’hi troben, en detall, tots els serveis i especialitats, a més d’altra informació complementària.

En la pestanya el CSA és on podem trobar la informació més institucional, sobre qui el conforma, la història o el Portal de Transparència.

Una altra finestra és la de la Docència i Recerca on es desenvolupa la part més docent del centre i que, des de que l’Hospital és Universitari, se li vol donar un impuls important. Una altre és l’actualitat on podem trobar els actes o jornades que es fan, es poden seguir les notícies d’actualitat sobre el centre o bé fer seguiment al que es diu a les xarxes socials corporatives. Finalment, una àrea dels professionals on es poden trobar les ofertes de treball o el formulari per introduir el currículum, si es vol formar part de la plantilla del Consorci.

El CSA també té vincles amb altres entitats o associacions que, per la seva activitat, tenen un compromís amb la salut de la ciutadania. És per això que la web disposa d’un espai per a elles: “El Racó d’Entitats”.

La web s’està complementant amb alguns continguts, n’hi ha que encara no estan disponibles, com per exemple un nou butlletí on-line, però que properament es posarà en marxa.