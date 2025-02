El Consorci Sanitari de l’Anoia busca joves voluntaris per participar en un estudi sobre salut mental

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha iniciat la cerca de joves d’entre 14 i 24 anys per participar en una investigació sobre salut mental. L’objectiu de l’estudi és desenvolupar nous tractaments psicològics mitjançant una aplicació mòbil, que pugui complementar el tractament presencial que s’ofereix als centres. Finançat per La Marató de 3Cat de 2021, dedicada a la salut mental, el projecte pretén ajudar als joves –especialment a aquells que s’autolesionen– a millorar la capacitat de regulació emocional i el seu benestar.

Qui hi pot participar?

L’estudi està dirigit a joves d’entre 14 i 24 anys que vulguin contribuir a la recerca en salut mental. No és necessari tenir cap diagnòstic específic per participar-hi, ja que l’objectiu és avaluar com aquesta nova eina pot beneficiar diferents perfils de joves.

De què tracta l’estudi?

Amb el títol Disseny i anàlisi de l’eficàcia d’una intervenció breu basada en una aplicació mòbil per l’autolesió: mesures d’autoinforme, momentànies i biològiques com a predictors de tractament, aquest projecte busca desenvolupar una eina innovadora per prevenir l’autolesió i millorar el benestar emocional.

El projecte es basa en el desenvolupament d’una aplicació mòbil amb tècniques psicològiques avançades que permeti facilitar la regulació emocional de manera accessible i personalitzada.

Com participar-hi?

Els joves interessats poden inscriure’s a la web del CSA. Un cop inscrits, els investigadors es posaran en contacte amb ells per explicar-los detalladament en què consistirà la seva col·laboració. Els menors de 18 anys hauran de presentar el consentiment dels seus pares o tutors legals.

Entre totes les persones que responguin l’enquesta inicial de l’estudi es sortejaran 25 vals per valor de 25 euros cadascun en compres a Amazon. En la fase 2 de l’estudi (és a dir, en el cas de complir els criteris d’inclusió i, per tant, continuar dins l’estudi), els participants rebran una compensació econòmica que anirà dels 30 als 75 euros en funció del temps de dedicació.

Un projecte per transformar l’atenció a la salut mental

L’autolesió és un problema creixent entre els adolescents i joves adults d’arreu del món. Encara que aquestes conductes no sempre impliquen una intenció suïcida, poden provocar un gran patiment emocional i suposen un factor de risc per al suïcidi.

Aquest projecte busca aportar solucions pràctiques i efectives des d’una perspectiva innovadora, contribuint a millorar la qualitat de vida dels joves i les seves famílies. Participar-hi és una oportunitat única per formar part d’una iniciativa pionera que pot transformar la manera d’abordar aquesta problemàtica.

El suport de La Marató de 3Cat de 2021

Aquest projecte compta amb un finançament de més de 398.000 euros, atorgat per La Marató de 3Cat de 2021, dedicada a la salut mental. La investigació està liderada pel Dr. Daniel Vega Moreno del Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic i la Universitat Jaume I. També amb la participació de l’Hospital Clínic Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Fundació Althaia, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

En total, La Marató de 2021 va destinar 12,1 milions d’euros a 36 projectes de recerca en salut mental, amb l’objectiu de millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquests trastorns. Gràcies a aquest suport, es podran desenvolupar eines innovadores, com aquesta aplicació mòbil, per oferir solucions reals a una problemàtica de salut pública creixent.