El conseller Elena es reuneix amb els alcaldes de l’Alta Anoia per parlar de seguretat ciutadana

L’Ajuntament de Calaf va rebre divendres passat la visita de Joan Ignasi Elena, conseller d’Interior, per mantenir una reunió en matèria de seguretat on hi van participar l’alcalde de Calaf i president de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, Jordi Badia; Àlex Prehn, alcalde de Copons; Cristina Mas, alcaldessa d’Els Prats de Rei i vicepresidenta de la Mancomunitat; Rosa Narbona, alcaldessa de Sant Martí de Sesgueioles i Xavier Nadal, alcalde de Calonge de Segarra.

A la reunió de treball es van tractar, entre d’altres, la millora de la seguretat als diferents municipis de l’Alta Segarra, després que s’hagi vist un increment de robatoris a cases particulars, furts, destrosses de mobiliari urbà, etc. Els representats municipals van reclamar més presència i vigilància policial i van expressar al conseller la necessitat de l’obertura de la futura oficina dels Mossos d’Esquadra a Calaf, per garantir més proximitat del cos i facilitar tràmits, ja que molts cops no s’arriba a denunciar per la dificultat del desplaçament.

En aquest sentit, el conseller d’Interior es va comprometre a continuar treballant en aquesta direcció i va instar als assistents a tornar-se a reunir a l’estiu.

A la trobada, també hi va assistir la delegada de la Catalunya Central, Elena Roca, qui va convidar als Ajuntaments de l’Alta Anoia ha fer aviat una reunió de treball amb tots els cossos de protecció civil i seguretat ciutadana – Mossos, Bombers, Agents Forestals…- per tal de definir un Pla de Seguretat.