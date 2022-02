El Conseller d’Empresa Roger Torrent s’interessa per la fira Maqpaper

Aquest passat dimecres els presidents de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, i de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, es van reunir amb el Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, per parlar de la Fira Maqpaper, el saló professional del sector paperer que tindrà lloc a Igualada el 19 i 20 d’octubre de 2022. A la trobada també hi van assistir el director general de comerç, Jordi Torrades; la subdirectora general de comerç, Montserrat Gallardo; i la gerent de Fira d’Igualada, Rosa Plassa.

A més de presentar la fira internacional Maqpaper, les entitats igualadines també van traslladar al Conseller Torrent l’esforç que s’ha fet des de la Conca d’Òdena per reprendre l’activitat firal en un context de restriccions sanitàries. Els assistents van coincidir en la importància de les fires com a element clau per a la promoció econòmica d’un territori i per la seva reindustrialització, un dels objectius del Govern per aquesta legislatura.

Maqpaper és una fira internacional del sector paperer que se celebra a Igualada des de l’any 1999, amb periodicitat biennal. Es tracta de la fira pionera i més important del sector del paper de l’Estat espanyol, i l’organitza Fira d’Igualada amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia. L’onzena edició de la Fira internacional Maqpaper se centrarà en un dels reptes mediambientals més grans que té el planeta: l’eliminació dels plàstics. “Del plàstic al paper” serà, doncs, l’eslògan de l’onzena edició de la fira que es preveu que aplegui una cinquantena d’expositors d’arreu d’Europa.