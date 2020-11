El Consell engega les beques artístiques que va prometre després de tancar l’Escola de Dansa

El Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat la creació d’un nou programa de beques per infants i joves de la comarca dirigit a promoure l’estudi d’ensenyaments artístics extraescolars. S’adrecen a infants i joves de la comarca entre 3 i 16 anys i el termini per sol·licitar-les s’obrirà l’1 de desembre.

Aquest dimarts, 3 de novembre, n’han fet la presentació el vicepresident primer, Jordi Cuadras, la vicepresidenta d’Acció Social, Carme Zaragoza, i el conseller comarcal d’Esports i Cultura, Rafel Galván. La finalitat d’aquest nou programa és prestar suport a aquelles famílies amb infants o joves que realitzin activitats de caire artístic i cultural i fomentar, alhora, el màxim accés a aquesta tipologia d’ensenyaments. Cal recordar, però, que la decisió de tirar endavant amb aquestes beques es va prendre després que l’actual govern del Consell Comarcal decidís tancar l’Escola de Dansa. Aquest tancament va provocar que a hi hagués una forta oposició tant política com social, amb diverses concentracions de rebuig a la decisió.

El Consell Comarcal ha previst una dotació de 10.000 euros per aquesta convocatòria i els ajuts podran ser del 50 o del 100% del cost de l’activitat extraescolar fins a un màxim de 350 euros, en funció de la renda de les famílies o de la seva situació socioeconòmica. Hi poden optar els infants i joves empadronats en municipis de la comarca i inscrits en una activitat extraescolar organitzada per una associació, entitat, societat mercantil, AMPA o bé pel departament de Cultura o Esports d’un ajuntament anoienc.

Jordi Cuadras afirma que “amb la creació d’aquest programa de beques, el Consell Comarcal fa una aposta ferma pel talent cultural i per promoure estudis artístics entre infants i joves de tots els municipis de la comarca. Per a tenir una societat més crítica i enriquida, cal promoure la cultura i per això creem aquest nou programa, per garantir la igualtat d’oportunitats a l’hora de cursar-los. L’objectiu és que la renda de les famílies no sigui un impediment perquè els seus fills o filles puguin accedir a aquestes activitats”.

Carme Zaragoza assegura que “amb aquests ajuts, el Consell Comarcal fa una aposta decidida per possibilitar al màxim nombre de famílies de la comarca el fet que els seus fills i filles puguin cursar les activitats artístiques i culturals de caràcter extraescolar que desitgin sense que la seva capacitat econòmica suposi cap obstacle. El programa se suma als altres dos programes de beques que ja té en marxa el Consell en l’àmbit educatiu, com són les beques menjador i les beques pel transport escolar”. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, però l’import total rebut per la mateixa finalitat no podrà superar el seu cost total. Rafel Galván explica que “els ajuts s’han dissenyat per respondre a les necessitats reals de les famílies i, al mateix temps, fomentar al màxim les activitats culturals i artístiques de la nostra comarca. Com a Consell tenim el deure d’oferir els nostres programes a tots els municipis de l’Anoia i amb aquest, de nova creació, garantim que per primera vegada, en l’àmbit artístic i cultural, arribarem a tots els municipis de l’Anoia”.

Els detalls de la convocatòria, els topalls de renda per optar-hi, la documentació necessària i el procediment de sol·licitud es podran consultar al web www.anoia.cat un cop passat el termini d’exposició pública, a principis de desembre. Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 805 15 55.