El Consell de Ministres elimina l’obligatorietat de mascaretes a centres sanitaris

Tres anys després de la seva imposició el 27 de desembre del 2020, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts posar punt final a l’emergència sanitària o eliminar l’obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris, sociosanitaris i farmàcies. La mesura entrarà en vigor previsiblement aquest dimecres o dijous, un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La mesura té efecte als hospitals, centres de salut, farmàcies, residències, clíniques dentals, centres de reproducció assistida i centres d’atenció especialitzada. Amb tot, les mascaretes continuen essent “recomanables” a aquests llocs i obligatòries encara a les zones hospitalàries amb malalts crítics o immunodeprimits, quiròfans i unitats de cures intensives.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre de Sanitat, José Miñones, ha volgut recordar totes les víctimes de la pandèmia i també la tasca de tots els professionals sanitaris. Ha destacat que la vacunació ha permès que el 93% de la població estigui protegida i ha estat “essencial” perquè aquest dimarts es pugui adoptar una mesura com aquesta.

Segons el ministre de Sanitat, malgrat que la covid-19 encara segueix vigent, “està controlada” i per tanca cal “donar per finalitzada la crisi sanitària i totes les mesures extraordinàries que s’han adoptat aquests mesos”, i per tant “avui comença la fi de la crisi sanitària ocasionada per la covid”. “Avui fem un pas important i tanquem un episodi provocat per la pandèmia”, ha dit, i “sortim molt més forts d’aquesta crisi sanitària”.

L’acord del Consell de Ministres és fruit de la decisió del Consell Interterritorial de Salut del passat 23 de juny, quan les comunitats autònomes i el govern espanyol van aprovar aixecar aquesta obligatorietat seguint la senda que havien iniciat al mes de febrer, quan ja van eliminar també l’obligatorietat al transport públic.