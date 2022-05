El Consell de la Gent Gran, sensible amb els maltractaments i la soledat

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia va acollir recentment la seva assemblea general, encapçalada pel president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, qui va destacar, entre d’altres aspectes, el fet “ja portem 13 anys liderant projectes i accions exitoses que han sensibilitzat el conjunt de la ciutadania, fent-la reflexionar sobre aspectes com l’edatisme o els maltractaments a les persones grans”.

En aquest sentit, va apuntar que l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) “és una iniciativa pionera i referent, que ens permet atendre les persones grans en situació de maltractament de manera eficaç”. En aquesta sessió es van ratificar els representants de cada municipi en la Junta Permanent i es va presentar la memòria d’activitat de l’any 2021, un any en què es van desenvolupar diferents accions dividides en tres grans eixos: l’Impuls del Consell de la Gent Gran de l’Anoia com a òrgan de participació i promoció, la Dinamització de les persones grans de la comarca i, en tercer lloc, la Formació i la informació de les persones grans. En aquests tres grans blocs es van dur a terme nombroses iniciatives com ara sessions de gimnàstica, tallers de memòria activa, un intercanvi d’experiències amb el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, l’impuls del Llibre Verd de l’Envelliment, l’adhesió a la carta “Denúncia i peticions de millora del servei bancari” presentada pel Consell de les Persones Grans del Bages, el desenvolupament dels projectes esTIC+aprop i Anoia Vellesa Activa, la col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Gran pel projecte Trucades Amigues, la publicació de diferents vídeos a Youtube, a més d’una dotzena de reunions i una dotzena de formacions, entre d’altres.

Es va aprovar, finalment, el pla de treball del Consell de la Gent Gran per l’any 2022 que, seguint els mateixos eixos, posarà tot l’èmfasi en la sensibilització sobre els fenòmens dels maltractaments a les persones grans i de la soledat no desitjada, així com a la commemoració, novament de les dates assenyalades internacionalment. A més, s’iniciarà l’actualització del Pla Comarcal de les Persones Grans 2023-2027.