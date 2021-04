El Consell d’Alcaldes exigeix que s’escolti al territori en les implantacions d’energies renovables

Els alcaldes i alcaldesses de la majoria de municipis de l’Anoia han abordat, en el marc del Consell d’Alcaldes celebrat aquest dimarts, la possible implantació d’instal·lacions d’energies renovables al territori. La convocatòria ha estat encapçalada pel president de l’ens comarcal, Xavier Boquete.

Els electes assistents, representants de diferents forces polítiques, han coincidit a destacar la preocupació perquè en un futur proper despleguin, per part de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, instal·lacions fotovoltaiques o eòliques sense el vist-i-plau dels més directament afectats, com són els habitants del territori i els consistoris que els representen. Per això, diuen, tot i que des de l’Anoia es comparteixen els compromisos de lluita contra el canvi climàtic i de transició cap a les energies renovables, es demana “consensuar les possibles ubicacions i implantacions per no malmetre d’una manera irrecuperable el paisatge, l’economia i l’estil de vida, així com també el patrimoni natural, agrícola i cultural”.

Els alcaldes de municipis com Rubió, Argençola, Sant Martí de Tous, Vallbona d’Anoia i Jorba han expressat la seva inquietud per com s’està plantejant ara mateix aquesta qüestió. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha explicitat també el ple suport de la capital a les reivindicacions de tots els municipis ja que, malgrat la ciutat sigui probablement la menys afectada per aquestes implantacions en el seu terme municipal, sí que es comparteix el neguit per l’impacte futur d’aquestes actuacions a la comarca. Xavier Boquete ha avançat també la voluntat de treballar un estudi tècnic d’alternatives, de la mà del consistori igualadí, que ajudi a replantejar i a fer aquestes actuacions el menys lesives possible.

També es recorda que hi ha alternatives al desplegament de parcs fotovoltaics en sòl agrícola, com ara la instal·lació en sòl industrial, en cobertes de naus, en parcel·les amb menys impacte mediambiental, als laterals i la mitjana de les grans carreteres o, fins i tot, en equipaments i serveis públics ja existents. I hi ha també alternatives als parcs eòlics, com ara la implantació dins del mar, com es fa en comunitats del nord d’Europa.

En definitiva, els alcaldes i alcaldesses de l’Anoia reiteren el seu compromís amb les energies renovables i el canvi de model energètic per tenir un futur mes ecològic, verd i sostenible, però expressen un rotund rebuig a la manera en què s’està plantejant. Per tot plegat, s’ha consensuat també un document comú, amb les reivindicacions del territori, que es farà arribar a les administracions superiors.