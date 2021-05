El Consell Comarcal organitza tallers per reduir el malbaratament alimentari

El Consell Comarcal de l’Anoia fomenta la reducció del malbaratament alimentari a la comarca mitjançant l’organització de tallers d’aprofitament d’aliments a escoles i municipis de la mà del Col·lectiu Eixarcolant i amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. Els tallers s’han començat a fer el mes d’abril i s’allargaran fins el juny, i estan dirigits als escolars i als habitants dels municipis de Jorba, Castellolí, Copons, Argençola, Rubió, Montmaneu, Orpí, Carme, Tous, Miralles, Bellprat i Veciana. El primer taller va tenir lloc el 21 d’abril a l’escola Guerau de Jorba, amb els alumnes de 4t, 5è i 6è, i el segon va ser dissabte dia 1 a Castellolí, una activitat oberta a tota la població i emmarcada dins dels actes previs a la festa major.

El vicepresident de Medi Ambient del Consell Comarcal, Santi Broch, explica que “els tallers treballen a partir del que cadascú pot fer per reduir el propi malbaratament alimentari i, alhora, per tal d’incrementar la sostenibilitat i qualitat nutricional de la dieta, fomenten els productes de temporada i proximitat, l’aprofitament dels aliments imperfectes estèticament i diferents parts dels aliments que sovint es descarten, i revisant els hàbits de compra i conservació dels aliments”. Al final dels tallers escolars s’entrega als alumnes una bossa de roba per dur-hi l’esmorzar juntament amb un tríptic informatiu. Al centre s’entreguen cartells informatius i una guia pedagògica per al col·lectiu de mestres, perquè puguin seguir treballant la temàtica a l’escola. En els tallers per a públic adult, es fa entrega també del tríptic informatiu com a recordatori de l’activitat.

Aquesta iniciativa del Consell Comarcal, amb la qual aposta així per la sensibilització ambiental i les actuacions km 0, vol posar en relleu que, d’acord amb l’ONU per l’Alimentació i l’Agricultura, 1/3 dels aliments produïts al món es malbaraten abans d’arribar al consumidor final, tot allò que no es cull, que es descarta pel seu aspecte, o que es fa malbé en botigues, supermercats o restaurants. També es remarca que un percentatge molt elevat d’allò que s’arriba a vendre s’acaba malbaratant a les llars.