El Consell Comarcal instal·la 70 panells fotovoltaics a la seva coberta

El Consell Comarcal de l’Anoia ha enllestit la instal·lació de panells fotovoltaics per a la producció d’electricitat a la coberta del seu edifici central, a la Plaça Sant Miquel d’Igualada. D’aquesta manera, incrementa notablement la seva autosuficiència, generant la seva pròpia energia verda i reduint el consum procedent de la xarxa convencional.

En concret, es tracta de 73 panells d’energia solar de 375 W cadascun, que s’han ubicat amb orientació Sud. Això suposa una potència instal·lada de 27.750 Wp i, en conseqüència, es garanteix que un 54% de l’energia que consumeix la instal·lació provingui des d’ara de producció pròpia. Això també implica, per tant, que la factura es reduirà en la mateixa mesura, amb un estalvi proper als 5.500 euros cada any. A més, aquella energia que no es consumeixi i que es consideri excedent, es revertirà a la xarxa. L’empresa responsable de la instal·lació ha estat l’anoienca Biorenovables, ubicada a Vilanova del Camí, i la inversió total ha estat d’uns 25.000 euros. Amb l’estalvi de cada any es preveu haver amortitzat la inversió en els propers cinc anys.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, afirma que “amb aquesta aposta, el Consell predica amb l’exemple d’apostar per l’energia verda i sostenible en un context de lluita contra l’emergència climàtica; esperem que aquesta acció ajudi també a conscienciar la ciutadania, les empreses i els Ajuntaments de la comarca a l’hora d’apostar fermament per la sostenibilitat amb mesures com la instal·lació de plaques fotovoltaiques en tants edificis i equipaments com sigui possible. L’emergència climàtica és un fet i cal que apostem, en tot allò que estigui al nostre abast, per accions que ens permetin reduir-ne els seus efectes i causes”.

Santi Broch, vicepresident segon del Consell Comarcal, apunta també que “apostem per una energia neta, que ja no és l’energia del futur sinó que ja és l’energia del present; totes les institucions hem de fer passes decidides per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides per al 2030 i accions com aquesta, que ha dut a terme el Consell Comarcal de l’Anoia, són imprescindibles i contribueixen a sensibilitzar la població de la importància de combatre l’emergència climàtica”.

El Consell Comarcal de l’Anoia, en aquest sentit, està duent a terme diferents actuacions per a millorar l’eficiència, modernitzar i dignificar la seva seu a Igualada després de 25 anys. Entre d’altres, s’executa la restauració de la façana original, la substitució de la il·luminació interior per LEDs, l’adaptació de l’enllumenat exterior a la nova normativa d’eficiència, la renovació de les fusteries exteriors, la substitució de l’ascensor i la redistribució d’espais i millora de la ventilació per adoptar els actuals protocols de prevenció sanitària.