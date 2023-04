El Consell Comarcal ajuda a que 263 persones trobin feina el darrer any a través del seu Servei d’Orientació Laboral

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través del seu Servei d’Orientació Laboral, ha aconseguit que 263 persones trobin feina a diferents empreses de la comarca el darrer any, el que suposa un 40% de les persones orientades. Durant el 2022 es van atendre 670 persones en 4.725 accions individuals d’orientació i 154 accions grupals d’orientació.

Pel que fa als serveis a les empreses, es van fer 1.019 contactes, es van visitar 245 empreses i es van gestionar 347 ofertes de treball. També, durant el 2022, es van comptabilitzar 42 accions d’emprenedoria, 2 convenis de pràctiques i 103 assessoraments a empreses.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, va presentar aquest dijous les dades del servei d’orientació laboral de l’ens. Cuadras afirma que “l’esforç del Consell Comarcal es veu reflectit en aquestes dades per ajudar a les persones que no tenen feina a trobar-ne i també per ajudar les empreses a trobar aquells perfils laborals que busquen. Només que puguem inserir una persona ja és una bona notícia, així que haver assolit la xifra de 263 ens fa fer una bona valoració. Som conscients que les dades de l’atur de l’Anoia són molt més elevades i per això no ens conformem. Amb tot l’equip de Promoció Econòmica continuem treballant per donar oportunitats a tanta gent com puguem perquè la creació de llocs de treball és una prioritat per nosaltres”.

Als seminaris d’Anoia Activa van participar 69 persones. En el projecte Nexes es van impartir 10 píndoles formatives en les que van participar 85 persones i en projecte Singulars esTICon van ser 20 persones participants. El Consell Comarcal de l’Anoia actua com a agent facilitador ja que és coneixedor del teixit empresarial de tota la comarca amb unes necessitats ben diferenciades degut a les característiques socioeconòmiques de les tres zones (Alta Anoia, Anoia Sud i Conca d’Òdena). Així, el Consell Comarcal, a través del Departament de Promoció Econòmica, és prestador de serveis públics a tota la ciutadania i totes les empreses del territori, amb transparència i vetllant per la igualtat d’oportunitats.

618 persones en tràmits digitals

Pel que fa al servei de l’Oficina d’Acompanyament Digital de l’Anoia que també depèn del departament de Promoció Econòmica que va crear el Consell Comarcal al setembre del 2021, durant el darrer any s’han atès 618 persones a fer els seus tràmits digitals. Una de les novetats és que aquesta Oficina, a més de prestar el servei al Consell, també l’ha passat a prestar al Centre Cívic de Fàtima i el Centre Cívic Nord a través d’un conveni amb l’Ajuntament d’Igualada. Les persones que estiguin interessades a rebre aquest acompanyament específic en matèria digital poden demanar cita trucant o enviant un missatge de WhatsApp al número 610 280 811.

Cuadras afirma que “les dades del funcionament de l’Oficina d’Acompanyament Digital ens refermen en l’encert d’haver creat aquest servei i valorem molt positivament el seu funcionament. No pot ser que el pas cap a l’administració digital vulgui dir que aquella gent que no té eines o coneixements informàtics tingui dificultats per accedir-hi. Des del Consell ens vam plantar davant aquesta realitat i per això oferim aquest servei que va néixer amb l’objectiu de donar facilitats a tota aquesta ciutadania i lluitar contra la bretxa digital. Les més de600 atencions del darrer any són una mostra de la necessitat que hi havia d’impulsar aquest servei a la nostra comarca i hi seguim apostant més convençuts que mai”.