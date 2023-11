El congrés “RYLA. Ruta per la Pau” reuneixa Igualada a destacats professionals internacionals

El passat cap de setmana, del 3 al 5 de novembre, va tenir lloc a Igualada el “RYLA, La Ruta de la Pau”. Un Ryla és una jornada organitzada per un club rotary dirigida a joves per a desenvolupar les seves habilitats de lideratge. En aquest cas, el Ryla ha estat organitzat pel Rotary Club d’Igualada amb la col·laboració de l’Associació d’Igualada per a la Unesco i va girar entorn la pau, el diàleg i l’acció per la tolerància i la comprensió intercultural.

El Centre Cívic Nord d’Igualada va ser l’escenari que va acollir dos dies d’intensa activitat amb participants arribats d’arreu de Catalunya, Espanya i altres països. El congrés, que es va poder ser seguit per streaming, va comptar amb un panel ple de persones especialistes de prestigi internacional compromeses amb la pau i que desenvolupen tasques de mediació en la resolució de conflictes.

El congrés va començar el divendres a les quatre de la tarda amb la benvinguda de Joan Leon, president del Rotary Club Igualada, Pere Carles, representant de l’Associació d’Igualada per la Unesco i la Tercera tinent d’Alcalde i regidora de Barris, Civisme, Infància, Esports i Formació Professional de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa.

Per la seva part, Joan Leon va agrair la participació i va explicar les causes en les quals treballa l’entitat, una d’elles; la pau “la que ho vertebra tot, la pedra angular de la nostra missió com a organització humanitària”. I va demanar reaccionar “perquè no romanguem impassibles davant dels conflictes humanitaris. Perquè centenars de milers de nenes i nens, famílies senceres amenaçades, puguin tenir un futur. Perquè el desassossec i el patiment de les persones pel destí de les seves famílies són els mateixos a qualsevol lloc del món. I el dolor i el desconsol per la pèrdua d’un fill són iguals per a totes les mares del món”. Afegint “El món necessita un compromís permanent amb la PAU”.

Pere Carles, va dir que projectes com el Ryla” fomenten la comprensió intercultural, tan necessària en aquests moments”. La regidora Patrícia Illa va posar en valor la importància de fer pedagogia de la pau perquè la incorporem en la nostra vida quotidiana, en les petites coses del dia a dia.

Després dels parlaments de les autoritats, la jornada va començar amb una dinàmica de grups i tècniques de negociació a càrrec d’Elena Sabroso, Consultora Gestió de Persones i Tècniques de Negociació. Després va ser el torn de Sabina Puig, Investigadora de l’Institut Català Internacional per a la Pau (ICIP) amb la ponència “Els drets humans com a eina de construcció de pau”. El dissabte el congrés va començar a dos quarts de deu del matí amb la xerrada “Camins per la Pau, des d’una perspectiva de la Sociedad Civil” a càrrec de Gabriela Carrera, de la Fundació Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Després hi va haver un coffee break i seguidament el representant del districte del Rotaract, Pau Boix, va explicar l’activitat de l’entitat. Seguidament, va ser el torn d’Albert Mora, Director de UNICEF del Principat d’Andorra amb la ponència “Conflictes armats i infància: el cas d’Ucraïna”. Abans d’anar a dinar, Tijana Postic, Infermera de origen bosnià i directora del servei d’infermeria del Hospital d’Igualada va parlar sobre “Quan la vida que coneixes, s’acaba”. A dos quarts de quatre va seguir amb la ponència de Carlota Martí, cap de premsa de l’oficina de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona que va tractar sobre “Europa: Llarg camí cap a la Pau”. Finalment, i abans d’anar al sopar i escoltar el col·loqui de cloenda, Núria Masdeu, de l’Institute for Economic and Peace a El Caire (Egipte), va parlar sobre intermediació en conflictes i beques Pro-Pau. Per cert, la Núria estava recent arribada d’Israel i Palestina.

L’excepcional col·loqui de la clausura, va tenir lloc el dissabte al vespre amb personalitats com Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, que es va excusar però va enviar un vídeo amb la seva intervenció, Alberto Guerrero, president de la Federació Espanyola de Clubs i Associacions UNESCO, Raül Font-Quer, governador del Districte 2202 de Rotary i Òscar Camps, fundador i director d’Open Arms. El col·loqui va estar moderat per Joan Morros, cap d’informatius de RAC1 i Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

A l’endemà diumenge es va organitzar una simbòlica sembrada de llavors al bosc rotary que hi ha al costat de l’estadi atlètic, la Plantada de l’Arbre de la Pau. La plantada d’arbres és una activitat molt arrelada en el món rotary i simbolitza la companyonia, l’amistat i el servei a la comunitat.

Amb aquest RYLA el Rotary Club Igualada vol contribuir a l’excel·lent iniciativa de la Ruta de la Pau, liderada pel Principat d’Andorra i que s’inclou dins del marc d’estratègia de la UNESCO 2022-2029, amb la intenció de promoure les pràctiques eficaces per a dur a terme un desenvolupament inclusiu mitjançant la promoció dels drets humans, la llibertat científica i la compressió intercultural, així com la lluita contra tota mena de discriminació i racisme.