El confinament nocturn i perimetral decauen el 9 de maig

El toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya decauran aquest diumenge, 9 de maig. Així ho han confirmat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una roda de premsa conjunta a Palau aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu. El Govern sí que mantindrà la limitació de sis persones a les trobades. Per poder aplicar aquesta mesura ja diumenge, portarà la proposta entre demà i demà passat al TSJC per rebre’n l’aval. De moment, l’executiu en funcions s’esperarà per crear més instruments jurídics per aplicar noves mesures -que ara no troba urgents-, via decret llei o les “fórmules” necessàries per “no crear confusió”, segons ha argumentat Aragonès.

