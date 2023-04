El Concurs d’Aparadors de La Mostra ja té guanyadors

Aquest dimarts, 4 d’abril, s’ha fet entrega dels premis de l’11è Concurs d’Aparadors de Mostra Igualada, organitzat per l’àrea de comerç de l’Ajuntament d’Igualada. En aquesta edició hi han participat 20 establiments de tipologies molt diverses. Els establiments que han rebut el 1er, 2n i 3r premi son Tallers Marcel Claramunt, Texpi i Òptica Rodrigo, respectivament.

Aquest any, el concurs va començar el dilluns 20 de març i va finalitzar conjuntament amb la Mostra Igualada el diumenge 2 d’abril. Durant aquest període un jurat format per un representant de l’entitat organitzadora i persones relacionades amb el món de l’art, han fet les deliberacions que donen peu als vencedors del concurs.

El concurs d’aparadors és una iniciativa paral·lela i complementaria a la Mostra Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils. Tradicionalment, els establiments decoren els seus aparadors en base a la temàtica de la Mostra Igualada, aquest any “no es poden posar portes al camp” i encoratgen al públic a visitar- los i gaudir dels aparadors.

A banda del concurs, durant el mateix període ha estat possible participar al joc del comerç. Tots aquells participants, formaran part del sorteig que es durà a terme el proper 23 d’abril, dia de Sant Jordi, on el guanyador s’endurà una tauleta digital com a premi.