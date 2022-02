El concert benèfic pel càncer infantil omple el Teatre de l’Ateneu

El passat 18 de febrer va tenir lloc el concert a benefici del càncer infantil organitzat per l’associació Amics de Sant Joan de Déu d’Igualada. Un concert protagonitzat per la coral Els Verdums, la coral Gatzara i el grup Ventijol de l’escola municipal de música d’Igualada. Va ser un goig tornar a reempendre aquest festival després de la pandèmia i escoltar les cançons dels petits cantaires, així com les interpretacions de peces molt ben escollides per part del grup d’instruments de vent Ventijol.

Un concert senzill, però ple d’entusiasme protagonitzat per nens i nenes de la ciutat amb l’objectiu d’ajudar a la investigació d’aquesta malaltia perquè altres infants la puguin vèncer.

Actualment supera el càncer infantil un 80% dels nens i nenes, però cal més investigació d’aquesta malaltia minoritària i per això cada any, en el mes de febrer, en motiu del dia internacional del càncer infantil, l’Associació vol aportar el seu petit gra de sorra en algun festival de música o dansa.

La recaptació recollida en total va ser de 3.300 euros (2.400 euros d’entrades pel concert i entrades fila 0, 500 euros de la campanya de micromecenatge i 405 euros de pulseres candeles).

Des de l’organització agreixen als avis de les residències Desiree, Igualada i del Pare Vilaseca, per haver col·laborat en fer uns punts de llibre i clauers pels nens i nenes participants. Així com la floristeria Roset per la gentilesa de regalar-los els poms de flors.