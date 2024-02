El concert benèfic de Rotary Club Igualada ens presenta a “Momo, un homenatge a Queen”

Publicitat

Aquest diumenge 4 de febrer tindrà lloc el tradicional concert benèfic que l’entitat Rotary Club Igualada organitza cada any amb el propòsit de col·laborar en alguna iniciativa social. Enguany, ha estat Dones amb Empenta l’entitat escollida qui rebrà els beneficis del concert per a destinar-los al desenvolupament del projecte contra la violència de gènere “Veïnes per veïnes”.

El cartell del concert serà “Momo”, la primera i més destacada banda Tribut a Queen a Espanya i una de les més importants a nivell mundial que oferiran una interpretació única de la música de Queen. L’esdeveniment musical amb propòsit solidari tindrà lloc a l’Ateneu Igualadí a les 7 de la tarda. Les entrades es poden comprar a tiquetsigualada.cat i també es poden fer donatius al núm. de compte ES35 0182 8099 1402 0153 1233.

“Momo” no és un simple tribut a Queen; és una interpretació apassionada de la música que va marcar èpoques. Des dels inicis del mític grup britànic als anys 70, fins als Queen dels anys 80, el concert promet un viatge a través de les diferents etapes de la banda sense necessitat de disfresses ni imitacions. El grup està format per músics de primer nivell que, amb devoció cap a Queen, reviuran el caràcter indomable de Freddie Mercury i l’ànima eterna de la banda.

Els fons recaptats del concert contribuiran al desenvolupament del projecte “Veïnes per Veïnes”. Aquest programa té com a objectiu crear una xarxa de voluntàries i professionals per sensibilitzar la comunitat i acompanyar les dones i famílies en situació de violència de gènere en el seu procés de recuperació i reparació. La xarxa oferirà suport mutu en diverses àrees, des de visites mèdiques fins a tràmits administratius i suport digital.

Els objectius específics de “Veïnes per Veïnes” inclouen la formació d’una xarxa de suport mutu amb veïnes voluntàries, l’oferta d’acompanyament social i comunitari a dones supervivents de violència masclista, la realització de tasques de prevenció i sensibilització, i la construcció d’una societat lliure de violències. Amb aquest concert benèfic, la música de Queen es converteix en un potent mitjà per contribuir a aquesta causa noble i imprescindible.

El passat dijous, Dones amb Empenta va ser la convidada especial del sopar col·loqui del Rotary Club Igualada, on van explicar el projecte beneficiari a tots els socis i sòcies del club. Nati Veraguas, codirectora de DAE va dir agrair l’acció de Rotary Club per haver-les escollit i Joan Leon, president de Rotary Club Igualada va dir que “un dels compromisos de l’entitat és lluitar contra les desigualtats i que poder col·laborar amb la posada en marxa de serveis com el de “Veïnes per veïnes” és una gran recompensa per tot l’esforç que l’entitat fa en aquest sentit”. Ambdues entitats demanen que tothom es mobilitzi per aquesta causa contra la violència de gènere i que l’Ateneu Igualadí estigui ple de gom a gom”.

