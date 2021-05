El complex esportiu de Les Comes tindrà càmeres per retransmetre tota l’activitat esportiva en directe

L’Ajuntament d’Igualada, en conveni amb la Fundació de la Unió de Federacions d’Esports de Catalunya, serà la primera ciutat en instal·lar quatre càmeres d’intel·ligència artificial en diverses pistes del complex esportiu de Les Comes. L’objectiu d’aquest conveni pioner és el de contribuir en l’impuls, el desenvolupament i la implementació de la digitalització de l’esport català alhora que se’n democratitza l’accés als clubs esportius de la ciutat.

Aquestes quatre càmeres que s’instal·laran estaran calibrades per enregistrar els entrenaments i els partits dels clubs que, posteriorment, podran analitzar totes les dades que es desprenguin de les imatges com per exemple jugades, recorreguts d’un jugador en concret, zones calentes, rendiment… A més a més, aquest sistema permetrà que les competicions federades, els esdeveniments esportius i els partits de les Federacions esportives de Catalunya siguin emesos en directe a través de plataforma OTT SPORT+.TV que és de titularitat de la Fundació UFEC.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la regidora d’Esports, Patrícia Illa, juntament amb la presidenta de la Fundació UFEC, Isabel Pérez, i el Director de la Fundació UFEC, Pere Vilà, han estat els encarregats de presentar als representants dels clubs esportius aquest dijous al migdia, aquesta novetat tecnològica de què gaudirà l’esport de la ciutat a partir del mes de setembre.

Castells ha destacat la importància d’aquesta aposta tecnològica de la que fins ara només gaudien els grans clubs esportius. Ara, amb l’aposta de l’Ajuntament, Castells ha remarcat que “es democratitza l’accés a aquest servei i s’aconsegueix que els clubs de la ciutat puguin accedir a una gran quantitat d’informació per fer un salt qualitatiu gegant”.

La presidenta de la Fundació UFEC, Isabel Pérez, ha agraït l’aposta ferma de l’Ajuntament d’Igualada i ha confirmat que “serà la primera ciutat que implementa aquest tipus de càmera a les seves pistes esportives”. Pérez ha explicat que aquesta nova tecnologia farà la “vida mes fàcil als clubs i significarà un abans i desprès en la pràctica esportiva tant per la digitalització de les dades com per la possibilitat d’emetre i monetitzar els partits”.

Durant els mesos d’estiu es farà la instal·lació i la posada en marxa d’aquestes càmeres que hauran de calibrar-se amb la pista i el tipus d’esport que s’hi practicarà. Seran operatives un cop comenci la temporada al setembre i funcionaran de forma autònoma.