El comerç igualadí rep 750.000 euros en ajuts directes

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, han presentat aquest dimecres el resultat de la convocatòria d’ajuts directes al comerç atorgats per la Generalitat per reactivar l’activitat econòmica arran de la situació generada pel confinament de la Conca d’Òdena a l’inici de la pandèmia de Covid-19. Els ajuts, que van ser anunciats el passat mes de maig pel president Quim Torra, en el marc de la reunió amb els ajuntaments de l’Aliança per la Conca celebrada durant la seva visita a Igualada, consistien en l’aportació d’1,5 milions d’euros, que s’ha vehiculat a través de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD). Els ajuts s’han dividit en dos tipus: un per als establiments que es van veure obligats a tancar durant el confinament i l’altre per als que van seguir oberts, però van patir un descens dràstic de la seva facturació.

Castells ha destacat l’agilitat amb què s’han gestionat les subvencions, que es van anunciar al maig i es van convocar al juliol, amb un termini de sol·licituds que es va acabar al setembre, i que aquesta setmana ja han estat atorgades, amb la previsió que els sol·licitants les rebin durant aquest mes d’octubre. En el cas específic d’Igualada, s’han rebut més de 700 sol·licituds i s’han concedit ajuts per un valor aproximat de 750.000 euros, destinats a comerços i serveis de la ciutat.

L’alcalde ha recordat que les accions de suport anunciades per la Generalitat també incloïen la concreció de l’acreditació de l’Hospital d’Igualada com a hospital universitari i l’aportació de 2 milions d’euros per a la construcció del futur campus de salut, que s’ha de concretar en el conveni que s’està preparant amb l’Ajuntament d’Igualada i amb la Universitat de Lleida.

D’altra banda, el regidor Jordi Marcé ha explicat que la gestió d’aquests ajuts al comerç ha permès constatar que hi havia establiments i empreses d’altres sectors que van veure’s també afectats pel tancament perimetral i que no s’havien inclòs en aquesta convocatòria. Arran d’això, l’Ajuntament ha decidit obrir una nova línia de subvenció adreçada als sectors de la formació i de la cultura, als quals es destinarà una partida de 100.000€, amb subvencions màximes de 1.000€ per a cada sol·licitant. Les poden sol·licitar empreses que es dediquen a l’edició de revistes o diaris en format paper, serveis turístics locals vinculats a la cultura, centres d’ensenyament, activitats de creació artística i espectacles, museus, sales d’exposicions, organització d’espectacles esportius, espectacles a l’aire lliure i organització d’espectacles en sales i locals. El termini finalitza el proper 10 de novembre.