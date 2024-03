El Col·legi de Periodistes premia La Veu de l’Anoia pel seu 40è aniversari

Divendres es lliuren a Igualada els premis Batec al periodista igualadí Kilian Sebrià i a la berguedana Núria Orriols

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya celebrarà el divendres 22 de març a Igualada els Premis Batec, els premis anuals que reconeixen cinc categories: Periodista de l’Any, Trajectòria, Reportatge o iniciativa periodística local i els tradicionals Premis Plata i Plàtan.

Els guardons fan parada a la capital de l’Anoia seguint la voluntat itinerant de fer-se cada any en una ubicació de la Catalunya Central iniciada en l’anterior edició amb l’entrega dels premis a Berga. Els Premis Batec compten amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El periodista de TV3 Abraham Orriols serà l’encarregat de conduir la vetllada que està oberta a tothom.

La periodista i politòloga Núria Orriols (Berga, 1992), rebrà el Premi Periodista de l’Any. El guardó reconeix la tasca periodística d’Orriols que, malgrat la seva joventut, ha publicat diverses exclusives, un llibre –Convergència: metamorfosi o extinció (Angle Editorial)- i també ha rebut diversos guardons pel seu reportatge sobre les llicències d’edat al Parlament. Un d’ells va ser una menció especial a la desena edició del Premi Planes d’investigació periodística que convoca la demarcació Catalunya Central del CPC. Orriols treballa des de l’any 2015 a la secció de Política del Diari Ara i col·labora de forma periòdica en diversos mitjans de comunicació.

El Premi Trajectòria serà per al periodista Kílian Sebrià (Igualada, 1964), actualment director i presentador del programa ‘Sense Fronteres’ de Catalunya Ràdio (que ja va dirigir anteriorment durant onze temporades) i que va ser reconegut amb el premi Ràdio Associació, l’any 2005. L’estiu del 2023 Sebrià va acabar la seva etapa com a editor els últims 21 anys de l’informatiu Catalunya Nit (abans Catalunya Vespre) de Catalunya Ràdio. El guardó vol reconèixer la seva dilatada trajectòria al món de la ràdio i per ser una de les persones que va introduir l’informatiu d’autor a Catalunya.

Reconeixement a tres capçaleres

El Premi a la iniciativa periodística local, que es convoca per segon cop, aquest any és per a un triple aniversari, el de les capçaleres Regió7, el 9nou i La Veu de l’Anoia, pels 45 i 40 anys respectivament. Amb aquest guardó es vol reconèixer l’aposta pel periodisme de proximitat que, en un món cada vegada més globalitzat, té un valor molt preuat i genera cohesió social. La societat necessita disposar d’informació contrastada sobre allò que passa en el seu entorn més proper i això és el que aporta, dia a dia, la premsa local.

Taula rodona

Amb motiu d’aquest reconeixement, durant l’acte d’entrega dels premis se celebrarà una taula rodona sobre el present i futur dels mitjans de proximitat que estarà moderada per la vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José. En aquesta taula hi intervindran el director de Regió7, Marc Marcè; el director editorial d’El 9Nou, Agustí Danés; i el director de redacció de La Veu de l’Anoia, Jordi Puiggròs.

Quedaran per desvetllar els noms dels Premis Plata i Plàtan, escollits pels periodistes de la Catalunya Central, que s’entreguen a la persona o entitat que amb la seva accessibilitat hagi facilitat més la tasca informativa dels periodistes o, al revés, que hagi oposat més resistència a les sol·licituds d’informació i/o s’hagi mostrat més susceptible amb les informacions aparegudes sobre ella.

Els Premis Batec segueixen la col·laboració amb entitats socials del territori, a qui s’encarrega el disseny i la confecció dels guardons i que, enguany, han estat obra dels usuaris del Grup Àuria.